В Україні презентували фільм про подвиг українських моряків під час російської окупації Криму

У Черкасах презентували першу воєнну драму "Черкаси" про спротив українських моряків на початку окупації Криму Росією. Режисером картини став Тимур Ященко.

Сюжет фільму розгортається навколо українських матросів, корабель яких у березні 2014 року заблокували російські окупаційні війська у бухті Донузлав. Морський тральщик "Черкаси" єдиний з 13 українських кораблів, чия команда навіть під прицілом смерті не спустила прапора.

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Три тижні без зв’язку і будь-якої допомоги моряки високо тримали державний прапор навіть в оточенні ворожих військових. Адже доки був хоч один стяг, Крим не вважався захопленим.

Ввечері, 25 березня, російські військові захопили корабель. Штурмували за допомогою двох вертольотів Мі-35 та трьох швидкісних катерів. Щоб ці емоції якнайточніше передати у фільмі, тодішній командир корабля Юрій Федаш консультував режисера.

Насамперед, я вирахував неблагонадійний особовий склад і висадив його з корабля. У нас всі хлопці були патріотично налаштовані. Я повпливав на те, щоб надходження інформації із зовнішніх джерел не містило якихось сепаратистських настроїв,

– зазначив режисер фільму Тимур Ященко.

Бюджет фільму – 40 мільйонів гривень. 17 з них – державне фінансування. На широкий екран стрічка вийде на День Незалежності, 24 серпня.