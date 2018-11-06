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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Фільм "Дике Поле" за романом Жадана показали у Києві: що цікавого було на прем'єрі

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      Українсько-нідерландсько-швейцарський фільм "Дике Поле" сьогодні уперше показали у Києві. Творча група відсвяткувала прем'єру гучною вечіркою разом із столичним глядачем.

      Стрічка – дебют режисера Ярослава Лодигіна, над якою той працював сім років.

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      Сюжет засновано на культовому романі відомого українського письменника Сергія Жадана "Ворошиловград". За його творами вже знімали короткометражки, але повнометражне кіно для широкого прокату – вперше.


      Творча команда


      Творча команда


      Сергій Жадан

      І режисер, і письменник наполягають: фільм і книга  дві окремих історії. Бо у кіно, на відміну від роману, не можна багато ідей розкрити якісно. Тому й довелось концентруватись на одній.

      Ми вирішили, що ідеєю фільму має бути захист свого. Це найголовніше. Захист заправки, яка наче нікому не потрібна, символізує мені нашу країну. Там круті люди, крута дружба та справжня любов. І раптом хтось переходить червону межу: на твоє каже, що це не твоє. Як діяти далі? 
       привідкриває завісу Лодигін.

      Зйомки відбулись там, де й тривали події книги – рідному містечку Жадана – Старобільську. Примітно, що простіше та дешевше було б зняти фільм деінде, а не на Сході. Але колорит Луганщини не відпустив.

      Ці місяця ідеально підходили фільму. Бо у книзі місто описане аж до найдрібніших деталей. Ми мали божевільні ідеї, де саме знімати у Старобільську! Це має бути там, де річка Айдар, де Холм, де та заправка!
       говорить продюсер Володимир Яценко.

      Актор Володимир Ямненко додав, що не хотів спочатку зніматись у Старобільську. Але коли туди приїхав, подумав, що не хоче звідти їхати. Настільки колоритно.


      Актори розповідають про досвід

      "Ми зробили хороший подарунок місту. Місто другий рік відходить від того подарунку", – жартує Жадан.

      Письменник також зіграв епізодичну роль – на кілька секунд з'являється у кадрі з одною реплікою.

      Це найкращі три секунди мого життя. Я їхав в Інтерсіті і насолоджувався трейлером, який сьогодні з 20 разів крутили. Там моя роль ніби довша. Вона з одного слова. Я не буду його зараз озвучувати, бо зірвемо презентацію, 
      – іронізує Жадан.

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      Розповідає про роль Жадан


      Глядачі

      Фільм переповнено суржиком і колоритною лайкою. Цим він не відрізняється від роману. Щоправда, у ньому лише кілька героїв говорять українською, більшість – російською.

      Мені подобається, як звучить мат на великому екрані у діалозі, який написав класик сучасної літератури. У нас є примітка 16+, тому глядач матиме вибір не піти на фільм з матюками. Я за матюки в кіно, якщо вони є виправданими героєм, ситуацією та створеним світом! Бо пропаганда матюків – все наше життя...
      – коментує режисер.

      "Дике Поле" занурює в іронічну атмосферу особливих порядків Луганщини і показує колоритних персонажів. Настільки, що жителі Сходу впізнають людей зі свого дитинства.

      Фільм реально зайшов. Настільки органічно показано, що немає дисонансу. Актори вписалися в роль донбаських хлопців – реальних мужиків. Чорт, це реально персонажі з мого дитинства! 
      – коментує глядачка Юлія.

      Бюджет стрічки – 31 мільйон гривень. 16 мільйонів з них покрило Держкіно. Інші гроші дали іноземні копродюсери із Швейцарії та Нідерландів.

      Цей фільм – сміливий експеримент. Не зовсім жанрове кіно. Це незвичайний приклад, коли ми робимо атмосферне, але доволі складне кіно з позицій серйозного національного релізу. Маю надію, що воно свого глядача знайте,
       завершує продюсер Яценко.


      Як презентували стрічку "Дике поле" 


      Як презентували фільм

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      В українських кінотеатрах "Дике Поле" можна побачити з 8 листопада орієнтовно до 16 листопада.

      Трейлер стрічки "Дике поле": дивіться відео: 

      А сьогоднішня прем'єра закінчилась алкогольним фуршетом, концертом співака Олега Каданова – автором саундтреку "Буда" і виконавцем епізодичної ролі, та жвавим обговоренням стрічки у фойє кінотеатру.


      Олег Каданов


      Глядачам фільм сподобався

      Автор: Катерина Петренко
      Теги: Новини України Публікації Статті Новини культури Кіно LifeStyle Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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