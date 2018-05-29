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Фільм "Ескобар" 2018: історія про роман зухвалого наркобарона та колумбійської журналістки

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Хав'єр Бардем і Пенелопа Крус у фільмі
Хав'єр Бардем і Пенелопа Крус у фільмі "Ескобар" 2018 / Фото з відкритих джерел

Одне з найвідоміших подружь Голлівуду – кіноактори Хав'єр Бардем і Пенелопа Крус, стали головними героями нової кінострічки "Ескобар" режисера Фернандо Леона де Араноа. Історія про скандальний роман наркобарона і журналістки з'явиться в українському прокаті вже 31 травня.

Драма під назвою "Ескобар" вперше була показана 6 вересня 2017 року на Венеціанському кінофестивалі. Головною героїнею фільму стала іспанська актриса Пенелопа Крус, яка зіграла роль відомої журналістки та коханки наркобарона Пабло Ескобара – Вірджинію Вальєхо. Роль злочинця Ескобара виконав Хав'єр Бардем.

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Пенелопа Крус в ролі журналістки Вірджинії Вальєхо у фільмі "Ескобар" 2018

Кінокартина знята за реальними спогадами журналістки Вірджинії Вальєхо, якій сьогодні 68 років і наразі вона проживає в Маямі. Незважаючи на шлюб та дітей, роман колумбійського наркобарона і журналістки тривав майже п'ять років – з 1983 по 1987 роки.


Хав'єр Бардем і Пенелопа Крус в ролі Пабло Ескобара і Вірджинії Вальєхо
у фільмі "Ескобар" 2018

У 1980-ті роки в Колумбії Вальєхо працювала телеведучою та грала в мюзиклах, але всесвітнє визнання вона отримала вже після смерті Ескобара. У 2007 році вона мемуари "Amando a Pablo, odiando a Escobar" – "Любити Пабло, ненавидячи Ескобара", у яких йдеться про історію кохання і біографію Ескобара.

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Варто зазначити, що Хав'єр Бардем і Пенелопа Крус зовнішньо дуже вдало підійшли в ролях Пабло Ескобара і Вірджинії Вальєхо.


Пабло Ескобар і Вірджинія Вальєхо (ліворуч) і Хав'єр Бардем та Пенелопа Крус (праворуч)

"Ескобар" 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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