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      Фільм "Мауглі": в мережі з’явився офіційний трейлер від Netflix

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      Фільм "Мауглі"
      Фільм "Мауглі" / www.imdb.com

      Голлівудська кінострічка "Мауглі" (Mowgli: Legend of the Jungle) студії Warner Bros. випустила свій офіційний трейлер, у якому показала історію маленького хлопчика, який зростав у темних нетрях джунглів серед небезпечних тварин. Дистриб’юцією фільму зайнявся відеохостинг Netflix.

      Офіційний відеотрейлер з’явився на YouTube-каналі Netflix 7 листопада і з того часу його переглянуло близько 50 тисяч разів.

      Читайте також: "Мауглі" 2018: з’явився перший трейлер оновленого фільму про хлопчика в джунглях

      "Мауглі" 2018: дивитись офіційний трейлер фільму онлайн

       

      Сюжет фільму побудований на основі знаменитого однойменного твору письменника Редьярда Кіплінга 1894 року. Фільм "Мауглі" режисера Енді Серкіс стане черговою кіноадаптацією після кількох випущених мультфільмів та стрічок минулими роками. У ньому покажуть новий погляд на історію про маленького хлопчика Мауглі, який виріс в джунглях. Але тут буде показано їхню темну сторону, де звірі виглядатимуть не такими добрими і привітними як в попередніх адаптаціях та оригінальному романі Кіплінга.

      Головну роль виконав американський кіноактор Роган Чанд. Озвученням звірів у джунглях зайнявся знаменитий акторський каст: тигра Шер-Хана озвучив актор Бенедикт Камбербетч, пантеру Багіру – Крістіан Бейл, удава Каа – Кейт Бланшетт, а ведмедя Балу – сам режисер Енді Серкіс.

      Фільм Мауглі
      Актори, які озвучили звірів у фільмі "Мауглі"

      Прем’єра нової стрічки запланована на 29 листопада у світових кінотеатрах та 7 грудня на каналі Netflix.

      Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
      Джерело: 24 Канал
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