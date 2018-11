Фільми 2018 року здивували прихильників кінематографу не менше, ніж у минулі роки. Деякі з них мали честь потрапити в список номінантів премії "Оскар", а інші – зайняли перші сходинки в рейтингу найкасовіших фільмів в історії кіно.

В Україні цього року відбулась прем'єра більше 300 фільмів, однак шанувальники та критики все ж визначили топ-підбірку фільмів, які досягли небаченого успіху в касових зборах та рейтингах сервісу IMDb.

Читайте також: Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені

На даний момент, найкасовішим фільмом 2018 року стала стрічка студії Disney "Месники: Війна нескінченності", – більше двох мільярдів доларів прибутку. Друге місце посів фільм студії Universal Pictures "Чорна пантера", який зібрав 1,3 мільярда доларів, а третє місце зайняла картина студії Disney "Світ Юрського періоду 2" з прибутком у 1,2 мільярда доларів.

Журналісти LifeStyle 24 зібрали для вас топ фільмів 2018 року, які варто переглянути кожному кіноману.

"Найвеличніший шоумен" (The Greatest Showman)

Прем'єра в Україні: 4 січня 2018

Країна: США

Режисер: Майкл Грейсі

Біографічний фільм-мюзикл розповідає про життя Фінеаса Тейлора Барнума, який був знаменитим майстром містифікацій. Про талант американського шоумена знали далеко за межами США, а любов до розваг перетворилась у створення одного з перших найпопулярніших бродячих цирків під назвою The Greatest Show on Earth ("Найвеличніше шоу на Землі").

Найвеличніший шоумен 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Форма води" (The Shape of Water)

Прем'єра в Україні: 18 січня 2018

Країна: Канада, США

Режисер: Гільєрмо дель Торо

Неймовірна кінострічка, яка поєднала у собі жанри фентезі, мелодрами та жахів розповідає про життя німої жінки Елізи, яка працює прибиральницею в секретній урядовій лабораторії. Одного разу туди привозять живий об'єкт, над яким ставлять експерименти. Серце жінки не витримує і вона вирішує врятувати таємниче створіння.

Форма води 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Читайте також: Оскар 2018: стрічка "Форма води" перемогла у категорії "Найкращий фільм"

"Темні часи" (Darkest Hour)

Прем'єра в Україні: 18 січня 2018

Країна: Велика Британія

Режисер: Джо Райт

Драматичний фільм розповідає про життя визначної історичної постаті, яка змінила хід війни у Великій Британії у 1940-х роках. Вінстон Черчиль, який у перші дні свого правління в ролі прем'єр-міністра країни повинен вирішити, чи стати другом Адольфу Гітлеру у Другій світовій війні, вирішує піти проти ворога і стати справжнім героєм свого народу.

Темні часи 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Читайте також: Оскар 2018: Гері Олдмен став найкращим актором

"П'ятдесят відтінків свободи" (Fifty Shades Freed)

Прем'єра в Україні: 8 лютого 2018

Країна: США

Режисер: Джеймс Фоулі

Еротична мелодрама стає продовженням історії про щасливе подружжя Крістіана Грея та Ану. Але після медового місяця пару починають переслідувати справжні привиди минулого, які обертаються для молодих людей справжніми проблемами. Однак новоспечене подружжя все ж намагається побороти всі труднощі, щоб разом зустріти неочікуваний фінал складної для них історії.

П'ятдесят відтінків свободи 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Я, Тоня" (I, Tonya)

Прем'єра в Україні: 8 лютого 2018

Країна: США

Режисер: Крейг Гіллеспі

Біографічна стрічка про американську фігуристку Тоню Хардінг розповідає, як після стрімкого успіху у фігурному катанні дівчина здійснює фатальну помилку. На національному чемпіонаті США подружжя Тоні і Джефа Гіллоулі наймає чоловіка, щоб той зламав ногу суперниці фігуристки. Тоня виграє та досягає великої слави, але гріхи минулого наздоганяють її і вона змушена відповісти за них перед законом.

Я, Тоня 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Чорна Пантера" (Black Panther)

Прем'єра в Україні: 15 лютого 2018

Країна: США

Режисер: Райан Куглер

Фантастичний пригодницький фільм описує життя, культуру і народ дивовижної країни Ваканди, яка за нетрями джунглів ховається від зовнішнього світу в Африці. Новим королем країни стає Т'Чала, якому доводиться зіткнутися з багатьма ворогами, надівши маску Чорної Пантери. Сучасні технології і підтримка власного народу стають справжнім щитом молодого правителя.

Чорна Пантера 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Читайте також: Топ-5 фільмів, які варто подивитись у жовтні

"Секретне досьє" (The Post)

Прем'єра в Україні: 22 лютого 2018

Країна: США

Режисер: Стівен Спілберг

Біографічна історична драма розповідає про журналістів двох впливових видань The New York Times і The Washington Post, які опублікували секретні документи про хід війни у В'єтнамі. Низка скандалів охоплює весь американський медіапростір, у якому година за годиною починають публікувати докази масового укриття урядових секретів протягом правління чотирьох президентів.

Секретне досьє 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Горе-творець" (The Disaster Artist)

Прем'єра в Україні: 27 лютого 2018

Країна: США

Режисер: Джеймс Франко

Комедійний біографічний фільм розповідає про закулісся створення реального фільму "Кімната", який назавжди отримав статус "найгіршого фільму всіх часів і народів". Ексцентричний творець фільму Томмі Вайзо здійснює свою давню мрію та набирає команду знімальної групи та акторів, щоб створити власний "шедевр", який, на жаль, так і не отримує світового визнання.

Горе-творець 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Червоний горобець" (Red Sparrow)

Прем'єра в Україні: 1 березня 2018

Країна: США

Режисер: Френсіс Лоуренс

Шпигунський трилер показує життя колишньої російської балерини Домініки Єгорової, яку вербують до секретної служби у ролі "горобця" – професійної шпигунки. На її меті – звабити американського офіцера ЦРУ, у якого мимоволі закохується і стає заручником ситуації поміж двох країн.

Червоний горобець 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Складки часу" (A Wrinkle in Time)

Прем'єра в Україні: 8 березня 2018

Країна: США

Режисер: Ава ДюВерней

Науково-фентезійний фільм запрошує глядача в світ справжньої магії, у якому донька Мег і син Чарльз намагають відшукати в космосі зниклого батька-вченого Алекса Мюррея. Дивовижний світ неймовірних ілюзій захоплює дітей і дає їм справжні випробування, крізь які вони повинні пройти.

Складки часу 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Усі гроші світу" (All the Money in the World)

Прем'єра в Україні: 8 березня 2018

Країна: США

Режисер: Рідлі Скотт

Біографічний детектив розповідає про один з найгучніших скандалів ХХ століття, коли онука найбагатшої людини світу на ім'я Пол Гетті викрадають і просять за нього неймовірний викуп. Сімейні перипетії нафтового мільярдера не дозволяють його егоїзму піти на поступки та заплатити за свого онука крадіям. Час спливає і єдиним порятунком підлітка на прохання його матері стає співробітник служби безпеки самого багатія, який починає справжню спецоперацію з пошуку хлопця.

Усі гроші світу 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Читайте також: "Усі гроші світу", або Як замінити Кевіна Спейсі за 8 днів

"Розкрадачка гробниць: Лара Крофт" (Tomb Raider)

Прем'єра в Україні: 15 березня 2018

Країна: Велика Британія, США

Режисер: Роар Утхауг

Пригодницький бойовик показує життя дівчини Лари Крофт, яка незважаючи на великі статки покійного батька намагається заробляти на життя власними силами. Але після залишених батьком загадок, відважна донька розуміє, що її батько може бути живим і відправляється на його пошуки на таємничий острів Яматай.

Розкрадачка гробниць: Лара Крофт 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Три білборди за межами Еббінга, Міссурі" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Прем'єра в Україні: 15 березня 2018

Країна: Велика Британія, США

Режисер: Мартін МакДонах

Кримінальна драма описує історію вбитої горем жінки Мілдред Гейз, яка намагається знайти вбивць її доньки-підлітка. Після ігнорувань кримінальної справи місцевою поліцією, жінка використовує три білборди на в'їзді у місто. Там вона закликає правоохоронців почати розслідування, що не надто подобається самим "вартовим" порядку.

Три білборди за межами Еббінга, Міссурі 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Читайте також: Оскар 2018: Френсіс Макдорманд стала найкращою актрисою

"Тихоокеанський рубіж: Повстання" (Pacific Rim: Uprising)

Прем'єра в Україні: 22 березня 2018

Країна: Велика Британія, США, Китай

Режисер: Стівен С. ДеНайт

Фантастичний пригодницький бойовик знову збирає на одній арені битви супермашин (мехи Єгер) Тихоокеанського Оборонного корпусу. Пілоти машин об'єднуються над виконанням спільного завдання, щоб побороти не лише жахливих чудовиськ-кайдзю, а й людей, які хочуть власноруч знищити світ.

Тихоокеанський рубіж: Повстання 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Пасажир" (The Commuter)

Прем'єра в Україні: 22 березня 2018

Країна: Велика Британія, Франція, США

Режисер: Жауме Кольєт-Серра

Драматична детективна стрічка розповідає про життя простого сім'янина та бізнесмена Майкла МакКолі, який після важкого невдалого дня традиційно повертається додому потягом і стає учасником неймовірної та шокуючої історії. Невідома жінка пропонує йому щедру винагороду, від якої він не може відмовитись, через що чоловік мимоволі стає учасником злочинної змови, яка ставить під загрозу життя всього потяга.

Пасажир 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Першому гравцю приготуватися" (Ready Player One)

Прем'єра в Україні: 29 березня 2018

Країна: США

Режисер: Стівен Спілберг

Фантастичний бойовик занурює глядача у недалеке майбутнє, де віртуальний світ вже давно витіснив реальність. Неймовірний світ квесту OASIS дозволяє кожному жителю планети бути тим, ким він завжди мріяв – Ханом Соло з "Зоряних війн" чи Таносом з "Месників". Але творець чарівного віртуального світу помер і залишив у спадок всю корпорацію, якою заволодіти може лише той, хто знайде всі ключі, які він заповів. Така можливість випадає пересічному хлопцеві Вейду Воттсу, який зіштовхується з низкою серйозних перешкод.

Першому гравцю приготуватися 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Ремпейдж" (Rampage)

Прем'єра в Україні: 12 квітня 2018

Країна: США

Режисер: Бред Пейтон

Пригодницький бойовик розповідає про Девіса Окойе, який найкраще розуміється зі своїм вірним другом сріблястою горилою-альбіносом на ім'я Джордж. Одного ранку приматолог вкотре відвідує горилу, як бачить, що вона вбила ведмедя грізлі та значно збільшилась у своїх розмірах. А все через мутагени, які випадково виллялись з контейнерів неподалік національного парку. Девіс починає важку боротьбу з власниками корпорації "Афіна", яка займається схрещуваннями генів на живих організмах, щоб врятувати свого вірного друга Джорджа.

Ремпейдж 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Читайте також: "Ремпейдж": Двейн Джонсон і його горила

"Месники: Війна нескінченності" (Avengers: Infinity War)

Прем'єра в Україні: 26 квітня 2018

Країна: США

Режисер: Ентоні Руссо, Джо Руссо

Фентезійний бойовик збирає на одному полі битви найвідоміших героїв Всесвіту Marvel, щоб перемогти головного лиходія Таноса. Після багатьох конфліктів та розбіжностей в поглядах Месники знову зустрічаються, щоб не дати ворогу знищити половину людства за допомогою шести каменів нескінченності.

Месники: Війна нескінченності 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Душа компанії" (Life of the Party)

Прем'єра в Україні: 10 травня 2018

Країна: США

Режисер: Бен Фальконе

Комедійна історія про жінку Діанну, яка після сорока років дізнається, що її чоловік хоче з нею розлучитись. Впевнена жінка не падає духом і вирішує заново вступити в університет, який колись змушена була покинути через заміжжя. Зі своєю донькою Медді вона проводить час в гуртожитку та навчальному закладі і згодом стає справжньою зіркою соцмереж та університетських компаній.

Душа компанії 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Дедпул 2" (Deadpool 2)

Прем'єра в Україні: 17 травня 2018

Країна: США

Режисер: Девід Літч

Пригодницький фільм з елементами чорного гумору продовжує історію всім відомого героя Дедпула, який насправді зветься Вейд Вілсон. Завдяки суперздатності до регенерації він має надзвичайну силу та фактичне безсмертя, однак втрачає справжній сенс життя, коли його ж вороги вбивають кохану Ванессу. Але доля зводить суперегероя з "Людьми Х", до складу яких увійшли Колос і Надзвукова Боєголовка. Новоспечена команда вирушає владнати інцидент з юним мутантом Расселом Коллінзом, яких має намір знищити школу, у якій його мучили та знущались над ним.

Дедпул 2 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Соло. Зоряні війни: Історія" (Solo: A Star Wars Story)

Прем'єра в Україні: 24 травня 2018

Країна: США

Режисер: Рон Говард

Пригодницька фентезійна стрічка вкотре занурує глядача у дивовижний світ "Зоряних війн". У ній йдеться про всіх улюбленого негідника-контрабандиста Хана Соло, який вляпається ще не в одну авантюру до далекої зустрічі з Обі-Ваном Кенобі та Люком Скайуокером. Ви побачите у цій стрічці все, що вас так цікавило в оригінальних трилогіях кіновсесвіту, – поява "Тисячолітнього сокола", знайомство та вірна дружба з Чубакою та неочікувана любовна лінія, яка шокуватиме у фіналі стрічки.

Соло. Зоряні війни: Історія 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Читайте також: "Соло. Зоряні війни. Історія": Disney розкриває персонажів, вбиваючи масштаб

"Красуня на всю голову" (I Feel Pretty)

Прем'єра в Україні: 31 травня 2018

Країна: США, Китай

Режисер: Еббі Кон, Марк Сілверштейн

Пишнотіла дівчина Рене у комедійному фільмі завжди намагалась схуднути та виглядати кращою в очах інших. Але всі сили були марні, поки вона випадково не вдарилась головою під час одного з тренувань. Отямившись, Рене усвідомила, що вона прекрасна. Скільки би впевненості не додалось у дівчині всередині, ззовні вона залишилась такою ж. Але смілива Рене прийняла для себе цей виклик і завдяки неймовірній цілеспрямованості змогла показати всім, що може досягнути у житті все, що захоче.

Красуня на всю голову 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Ескобар" (Loving Pablo)

Прем'єра в Україні: 31 травня 2018

Країна: Болгарія, США, Іспанія

Режисер: Фернандо Леон Де Араноа

Драматична біографічна стрічка розповідає нелегку історію відносин одного з найзнаменитіших наркобаронів світу Пабло Ескобара та його коханки Вірджинії Вальєхо. Колумбійська журналістка у своїх мемуарах вже після смерті наркоторговця описала все закулісся їхніх стосунків, сповнених найпристраснішими моментами кохання та гірких спогадів жорстокості.

Ескобар 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Світ Юрського періоду 2" (Jurassic World: Fallen Kingdom)

Прем'єра в Україні: 7 червня 2018

Країна: США, Іспанія

Режисер: Хуан Антоніо Байона

Пригодницький бойовик описує продовження всім відомої історії про Парк Юрського періоду. Якщо раніше відтворення давно померлих динозаврів вважалось справжнім дивом сучасного людства, то у новій стрічці технології досягають ще більшого епогею і дають можливість створити новіших та сильніших динозаврів. Але щоб врятувати попередніх представників вимерлого виду, на острів Нублар, який от-от потоне у вулканічній лаві, вирушають захисники природи Клер Дірінг, Оуен Греді та інші сміливі добровольці.

Світ Юрського періоду 2 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Вісім подруг Оушена" (Ocean's Eight)

Прем'єра в Україні: 14 червня 2018

Країна: США

Режисер: Гері Росс

Пригодницький трилер розповідає вже про нову шахрайку Деббі, яка за своєю вдачею та хитрістю зовсім не відрізняється від брата Денні Оушена. Жінка повертається з в'язниці і замість того, щоб розпочати нове життя, починає розробляти новий план пограбування під час щорічного балу Музею мистецтва Метрополітан в Нью-Йорку. Якщо її покійному брату у цьому допомагали "11", "12" і "13" і друзів Оушена, то заповзятливій Деббі потрібно лише 8 подруг.

Вісім подруг Оушена 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Читайте також: "8 подруг Оушена": чи вдалось сестрі шахрая здійснити найбільшу аферу в історії?

"Ти квач!" (Tag)

Прем'єра в Україні: 28 червня 2018

Країна: США

Режисер: Джефф Томсіч

Комедійна історія, яка базується на реальних подіях, показує, як п'ять найкращих друзів ще зі школи постійно грають у квача. З року в рік протягом одного місяця хлопці змагаються між собою. Лише один з них на ім'я Джері ніколи не програвав. В день його весілля з коханою він розуміє, що хлопці на ньому збираються відігратись, але він на все готовий, лиш би довести, що його неможливо перемогти і що не варто їм псувати найромантичніший день у житті.

Ти квач! 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Людина-мураха та Оса" (Ant-Man and the Wasp)

Прем'єра в Україні: 5 липня 2018

Країна: США

Режисер: Пейтон Рід

Фантастичний пригодницький фільм знову зібрав на одному знімальному майданчику нових представників кіновсесвіту Marvel. У фільмі йдеться про продовження подій після фільму "Перший месник: Протистояння", де Скотт Ленг намагається знайти баланс між роллю супергероя та хорошого сім'янина. Але в черговий раз він отримує нове завдання, яке має виконати спільно з Хоуп ван Дайн, яка вдягне костюм Оси. Успішність виконаної місії відкриє неймовірні таємниці минулого.

Людина-мураха та Оса 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Хмарочос" (Skyscraper)

Прем'єра в Україні: 12 липня 2018

Країна: США

Режисер: Роусон Маршалл Тьорбер

Напружений бойовик розповідає про колишнього ветерана війни та ФБРівця Вілла Соєра, який вирішив стати хорошим сім'янином і займатися оцінкою безпечності багатоповерхівок. Одного разу його селять у Китаї в розкішному хмарочосі "Перлина", в якому ж йому і просять оцінити стан будівлі. Незважаючи на його сумніви, будинок продовжує приймати гостей та селити людей. Але під час одного збройного нападу та масштабної пожежі Вілл бореться не лише з вогнем, а й з тими, хто спеціально намагається знищити споруду.

Хмарочос 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Читайте також: "Хмарочос": вогонь, Двейн Джонсон і його ізострічка

"Клуб молодих мільярдерів" (Billionaire Boys Club)

Прем'єра в Україні: 19 липня 2018

Країна: США

Режисер: Джеймс Кокс

Біографічний трилер розповідає про події 80-х років минулого століття, коли впевнений у собі Джо Хант та декілька його вірних друзів із заможних родин розкручують справжню аферу. Вони створюють потужну фінансову піраміду, яка не лише обіцяє клієнтам великі прибутки, а й створює неймовірний потік грошей її засновникам. Але як і будь-яка афера, що користується великим успіхом, приречена на невдачу та гучне фіаско.

Клуб молодих мільярдерів 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Місія неможлива: Фолаут" (Mission: Impossible – Fallout)

Прем'єра в Україні: 26 липня 2018

Країна: США

Режисер: Крістофер МакКуоррі

Довгоочікуваний бойовик про чергову місію знову вийшов на екрани, щоб потішити вірних шанувальників. Команда спецагентів на чолі з Ітаном Хантом відправляється на нове надскладне завдання, яке може стати останьою їхньою місією. Та й про що говорити, коли в час божевільних геніїв з небезпечною зброєю керівництво спецоперації вносить власні невдалі корективи.

Місія неможлива: Фолаут 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Читайте також: Що подивитися в кіно в серпні – Топ-5 найочікуваніших фільмів

"Крістофер Робін" (Christopher Robin)

Прем'єра в Україні: 2 серпня 2018

Країна: США

Режисер: Марк Форстер

Сімейна мелодраматична стрічка нагадає всім шанувальникам історії про Вінні Пуха та його друзів та як вони багато років тому грались разом з маленьким хлопчиком Крістофером Робіном. Пройшли роки, а вірні друзі і досі не забули хлопця, який вже виріс і став дорослим чоловіком. Робота і сімейні турботи поглинули Робіна в справжню рутину, затьмаривши усі щасливі дитячі спогади. Вінні Пух з Кроликом, Тигрою, Совою та П'ятачком намагатимуться пригадати Крістоферу все його безтурботне дитинство.

Крістофер Робін 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Мег" (The Meg)

Прем'єра в Україні: 9 серпня 2018

Країна: Китай, США

Режисер: Джон Тертелтауб

Бойовик-трилер з елементами жахів показує історію, як професор палеонтології Джонас Тейлор вдруге занурюється у глибокі води Маріанської западини, щоб врятувати колег-науковців. Але на його шляху знову трапляється невідоме чудовисько величезних розмірів, яке потім вчені описують як гігантський мегалодон. Між людьми та доісторичним створінням починається справжня боротьба за життя та спокій у морських водах.

Мег 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Читайте також: "Мег": всесильний Стетхем проти суперакули

"Шпигун, який мене кинув" (The Spy Who Dumped Me)

Прем'єра в Україні: 9 серпня 2018

Країна: Китай, США

Режисер: Сузанна Фогель

Комедійна пригодницька кінокартина відтворює ситуацію двох подруг з Лос-Анджелес – Одрі та Морган, які тепер перебувають під прицілом через колишнього хлопця першої з подружок. Як виявилось, екс-бойфренд був спецагентом американської розвідки і за час своєї служби нажив немало ворогів, які тепер хочуть відімстити всім близьким агента. Дівчата тікають різними країнами, але небезпечна ситуація зводить їх з дуже привабливим британським шпигуном, який заплутує дівчат ще більше.

Шпигун, який мене кинув 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Читайте також: Що подивитися у вересні: найкращі прем'єри фільмів

"М'ята" (Peppermint)

Прем'єра в Україні: 6 вересня 2018

Країна: Китай, США

Режисер: П'єр Морель

Бойовик-драма розповідає про життя щасливої Райлі Норт, яка насолоджується житям зі своїм коханим чоловіком та маленькою донькою. Одного дня на її сім'ю влаштовують жорстокий напад, де вуличні наркотогівці вбивають всіх її рідних. Корумпована поліція та судді не доводять справу до кінця, через що розлючена жінка починає довгі місяці тренування, щоб відімстити всім, хто винний у смерті її коханих людей. Райлі сама стає вбивцею, тим самим зменшуючи злочинність у своєму регіоні. Люди стають вдячними їй, а от правоохоронні органи починають за нею справжню погоню.

М'ята 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Проста послуга" (A Simple Favor)

Прем'єра в Україні: 20 вересня 2018

Країна: США

Режисер: Пол Фіг

Детективна стрічка розповідає про стильну матусю-блогерку Стефані, яка випадково знайомить з красивою та розкішною жінкою Емілі. Вони одразу між собою зав'язують хороші стосунки і вже через деякий час допомагають одне одній в деяких справах. Після цього загадкова Емілі зникає і не залишає по собі жодного сліду. Поліція так і не знаходить зниклу жінку, через що Стефані та її чоловік вирушають на заплутані пошуки.

Проста послуга 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Агент Джонні Інгліш: Нова місія" (Johnny English Strikes Again)

Прем'єра в Україні: 20 вересня 2018

Країна: Велика Британія, США, Франція

Режисер: Девід Керр

Комедійний бойовик знову повертається на екрани, щоб врятувати світ у черговій місії! Після того, як усіх британських шпигунів було викрито, єдиний незграбний Джонні Інгліш залишився у тіні. Через це йому доручають секретне завдання, у якому він повинен зловити небезпечного злодія. Все було б добре, якби ворог на ім'я Офелія був не настільки красивим та сексуальним.

Агент Джонні Інгліш: Нова місія 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Веном" (Venom)

Прем'єра в Україні: 4 жовтня 2018

Країна: США

Режисер: Рубен Флейшер

Фантастична історія про журналіста Едді Брока, який є напарником і водночас суперником Пітера Паркера (Людини-павука у Всесвіті Marvel), описує його постійні невдачі у житті: нещасливе дитинство, проблеми на роботі і труднощі у власному сімейному житті. Та одного разу у нього вселяється інопланетний паразит, який згодом зупиняє його прогресуючу хворобу (рак) і надає йому суперздібності.

Веном 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Читайте також: Ніколи не забуду той день, – Леді Гага розповіла про зйомки фільму з Бредлі Купером

"Народження зірки" (A Star Is Born)

Прем'єра в Україні: 11 жовтня 2018

Країна: США

Режисер: Бредлі Купер

Мелодраматичний мюзикл описує події згасаючої зірки музичної індустрії Джексона Мейні, який раніше був відомим кантрі-музикантом. В час спаду його популярності він випадково зустрічає талановиту Еллі, у якій бачить неймовірний потенціал. Джексон вирішує допомогти дівчині досягти успіху і коли у нього це виходить, йому стає все важче прийняти той факт, що Еллі тепер має набагато більшу славу, ніж він.

Народження зірки 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Богемна рапсодія" (Bohemian Rhapsody)

Прем'єра в Україні: 1 листопада 2018

Країна: США, Велика Британія

Режисер: Браян Сінгер

Біографічний мюзикл розповість про реальні факти з життя знаменитого фронтмена гурту Queen Фредді Мерк'юрі. Зворушливий фільм-посвята покаже всі найголовніші моменти з життя британського рок-гурту – про їхні злети та падіння, про створення найвеличніших хітів музичної індустрії і про ймовірний розпад ансамблю та гучне возз'єднання в останні роки життя смертельно хворого Мерк'юрі.

Богемна рапсодія 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)

Прем'єра в Україні: 15 листопада 2018

Країна: США, Велика Британія

Режисер: Девід Єйтс

Сімейна фентезійна картина з циклу фільмів про світ "Гаррі Поттера" продовжить історію про добродушного зоолога Ньюта Скамандера та його сміливу команду. Дії фільму відбуватимуться в далекому 1927 році у Парижі, коли директор школи Гоґвортс Албус Дамблдор був ще молодим, а зловіщий Ґрінденвальд втік з-під варти і почав жорстоку війну в світі магії.

Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Читайте також: В мережі з’явилися нові промо-кадри фільму "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда"

"Почни спочатку" (Second Act)

Прем'єра в Україні: 22 листопада 2018

Країна: США

Режисер: Пітер Сігал

Красива та впевнена у собі Майя, яка працює в одному з мереживих магазинів Costco у Нью-Йорку, вирішує круто змінити своє життя. Її друзі допомагають відправити резюме в один з фешенебельних магазинів Медісон-авеню, де створюють їй "захмарні" рекомендації. Майю одразу ж беруть на роботу, де вона повинна довести, що кмітливість та наполегливість часто є важливішими, ніж університетський диплом і зв'язки.

Почни спочатку 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Перша людина" (First Man)

Прем'єра в Україні: 22 листопада 2018

Країна: США

Режисер: Демієн Шазелл

Біографічний фільм описує події 1961-1969 років, коли космічне агентство NASA працювало над здійсненням однієї з найважливіших історичних місій – висадкою людини на Місяць. "Першопрохідцем" мав стати провідний астронавт організації Ніл Армстронг, якому довелось багато чим пожертвувати на благо країни. Легендарна космічна місія 20 липня 1969 року здійснилась, але те, що передувало її здійсненню – неоціненна робота всіх учасників NASA.

Перша людина 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Аквамен" (Aquaman)

Прем'єра в Україні: 13 грудня 2018

Країна: США, Австралія

Режисер: Джеймс Ван

У фантастичній пригодницькій стрічці Артур Каррі ще з дитинства відчував, що він не такий, як всі його друзі. Він демонстрував хорошу силу на швидкість, вмів розмовляти з рибами та навіть дихати під водою. Будучи при смерті, його матір зізналась, що колись була королевою Атлантиди і її вигнали на сушу. З віком Артур дорослішав, а його батько намагався передати всі знання, щоб син міг стати гідним правителем семи морів під назвою Аквамен.

Аквамен 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Читайте також: Зірки фільму "Аквамен" знялись у яскравому фотосеті

"Мері Поппінс повертається" (Mary Poppins Returns)

Прем'єра в Україні: 27 грудня 2018

Країна: США

Режисер: Роб Маршалл

Сімейний фентезійний мюзикл завершить цикл найкращих кінопрем'єр 2018 року. Магічна стрічка з дитячих казок, яку пам'ятають всі прихильники зарубіжної літератури, нагадає нам історію про Мері Поппінс. Події стрічки розгортатимуться у Лондоні, коли подружжя Джейн і Майкла Бенкса відвідує таємнича Мері Поппінс. У важкі часи жінка не лише наводить лад у їхньому домі, а й повертає їм радість і чудеса, які вже давно зникли з їхнього життя.

Мері Поппінс повертається 2018: дивитись трейлер фільму онлайн