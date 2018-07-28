Фільми про літній відпочинок на вихідні: трейлери

Липень закінчується, а ви ще не були у відпустці? Пропонуємо вам підбірку легких літніх фільмів, які не тільки потішать око гарною картинкою, але й обов'язково надихнуть на поїздку до моря та наштовхнуть на нові плани, адже попереду цілий місяць літнього відпочинку.

Коли на вулиці не спекотно, а холодно, і вибігати з дому без парасольки марна справа, тоді чого хочеться тільки одного – пити смачні напої і просто відпочивати. А для створення особливої атмосфери варто вмикати фільми про літо.

"Краса, що вислизає"

Фільм Бернардо Бертолуччі, надзвичайно літня і глибока мелодрама. Головна героїня фільму Люсі Хермон, яку зіграла Лів Тайлер, приїжджає з Америки до Італії, щоб провести канікули на віллі у друзів сім'ї, на тлі Тосканських пагорбів.

Читайте також: Топ-5 фільмів, які варто переглянути на вихідних: порада Маші Єфросиніної

У 19-річної дівчини є два важливих плани, які вона хоче здійснити: знайти свого справжнього батька та позбутися незайманості. Стрічка насичена прекрасними видами на Центральну Італію, гарантує гарний настрій від перегляду, а також смуток за літом, який незабаром добігатиме до кінця.

Дивіться трейлер фільму:

"Віднесені"

Багата подружня пара Ембер і Тоні вирушає в подорож по Середземному морю з численним обслуговуючим персоналом. Однак між Ембер і моряком Джузеппе виникає гостра неприязнь один до одного – стервозной багачці не подобається абсолютно все. Але доля розпоряджається таким чином, що вони опиняються разом на безлюдному острові. Ця історія сподобається шанувальникам творчості Гая Річі. Зйомки фільму проходили на Сардинії та Мальті. Зазначимо, що це останній фільм за участю Мадонни.

Дивіться трейлер фільму:

"Роман з каменем"

Пригодницький фільм 1984 року з Майклом Дугласом та Кетлін Тернер у головних ролях. Мріяти про пригоди, сидячи в своїй нью-йоркській квартирі звісно можна, а от потрапити у шалений потік подій посеред Африки – це інша справа. Саме така доля випала авторці жіночих романів, яка за допомогою нового приятеля, поїде визволяти свою сестру та шукати скарби.

Дивіться трейлер фільму:

"Болото"

Події фільму Лукреції Мартель відбуваються у спекотній Аргентині. Це історія про трагікомічне життя буржуазної сім'ї, члени якої вбивають час, щодня розпиваючи алкоголь. Фільм надзвичайно легкий, а гра акторів щира і невимушена, однозначно закохає в це кінематографічне диво.

Дивіться трейлер фільму: