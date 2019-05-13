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      Фільмував прем'єри стрічок у кінотеатрах: вперше в Україні судитимуть кінопірата

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      Кіберполіція протягом місяця припинила діяльність понад 30 онлайн-кінотеатрів
      Кіберполіція протягом місяця припинила діяльність понад 30 онлайн-кінотеатрів / Ілюстративне фото

      19 кримінальних проваджень за порушення прав інтелектуальної власності, припинення діяльності понад 30 незаконних онлайн-кінотеатрів і перша в Україні доведена до суду кримінальна справа проти особи, яка фільмувала прем'єрні покази стрічок у кінотеатрах: такі підсумки спецоперації "Пірати", яку здійснювала українська кіберполіція.

      Поліцейська операція з протидії піратству тривала протягом місяця – з 8 квітня 2019 року. Розпочали її з метою захисту авторського права в Україні. Деталі результатів спеціальної операції "Пірати" оприлюднили на офіційному сайті кіберполіції України. Про них розповів начальник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк.

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      Ще до початку спецоперації кіберполіція у 2019 році припинила діяльність 100 піратських онлайн-кінотеатрів – їхні адміністратори перебували у Львівській та Закарпатській областях, а також у Києві.

      У результаті ж операції "Пірати" зупинили ще понад 30 незаконних онлайн-кінотеатрів (серед них kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top – зловмисники отримували з цих ресурсів понад дві тисячі доларів прибутку щомісяця), а також розпочали за фактами їх діяльності 19 кримінальних проваджень.

      Цікаво, що вперше в Україні до суду скерували справу щодо чоловіка, який фільмував прем'єрні покази стрічок у кінотеатрах. Звісно, фільмував він їх не просто так, а продавав – для поширення на піратських сайтах. Відомо, що цьому мешканцю міста Кривий Ріг загрожує до двох років ув'язнення.

      Демидюк також наголосив, що завершення спецоперації не означає, що робота у цьому напрямі припиняється: "Ми продовжуємо проводити заходи з викриття так званих піратів та готові до взаємодії з правовласниками для реагування на факти порушення їх прав".

      До слова, визначити, в якому саме кінотеатрі зафільмували відео з кіноекрана можна завдяки водяним знакам на екрані (вони непомітні для людського ока, але під час аналізу відео проявляються).

      До того ж, за тим, що відбувається у кінозалах, стежать відеокамери служби охорони, відповідальної за той чи інший кінотеатр.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Поліція Кібербезпека Інтернет
      Джерело: 24 канал
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