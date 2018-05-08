Фан-зони на фінал Ліги Чемпіонів 2018 у Києві: де будуть діяти та розважальна програма

Фінал Ліги Чемпіонів відбудеться в суботу, 26 травня, в Києві. У головному матчі зійдуться іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль". У столиці України буде діяти відразу чотири фан-зони для любителів футболу.

У Києві готуються до проведення фіналу Ліги Чемпіонів. Загалом місто планує витратити на різноманітні заходи близько 25 мільйонів гривень.

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Варто додати, що у Києві діятимуть одразу чотири фан-зони. Головна з них – Фестиваль чемпіонів – на Хрещатику від перетину з вулицею Богдана Хмельницького і до вулиці Городецького. Її відкриють 24 травня –в день фіналу жіночої Ліги Чемпіонів, в якому гратимуть німецький "Вольфсбург" та французький "Ліон". Матч відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Лобановського.

Найбільші святкові заходи тут будуть 25 та 26 травня. 25 травня на головній фан-зоні триватиме Фестиваль Чемпіонів. На 16:00 запланований Матч зірок, в якому приймають участь зірки футболу минулого та інші зіркові гості. Ввечері запланований святковий концерт. Вхід на територію фан-зони буде вільний, а розмістити вона зможе до 20 тисяч вболівальників.

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Ще три фан-зони облаштують вже у день матчу 26 травня. Дві фан-зони будуть для вболівальників команд-фіналістів, щоб вони не перетиналися. Одна буде в у парку Шевченка, інша – на майданчику перед Палацом "Україна".

"Це спеціальні зони, які будуть облаштовані для прийняття шатлів з аеропорту Бориспіль. Після обіду групи фанатів команд-фіналістів будуть рухатися в бік стадіону, кожна по окремому маршруту", – вказав представник КМДА по підготовці до проведення фіналів ЛЧ в Києві Андрій Мирошниченко, передає "Футбол 24".

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Одноденну фан-зону хочуть облаштувати і на Контрактовій площі йдуть перемовини, щоб вперше в історії під час проведення фіналу ЛЧ був організований публічний перегляд матчу. Це планується зробити на двох майданчиках: на території Фестивалю Чемпіонів на Хрещатику та на Контрактовій площі на Подолі.

У кожній фан-зоні буде працювати мобільний туристичний інфоцентр, де турист зможе отримати консультацію, придбати туркарту міста Kyiv Pass, за якою можна безкоштовно та зі знижками відвідувати музеї, галереї, ресторани, кафе і бари, а також використовувати як проїзний у метрополітені (від 3 до 5 поїздок). Туристу картка обійдеться в 450, 750 і 1050 гривень в залежності від часу дії: від доби до 72 годин.

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