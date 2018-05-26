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Фінал Ліги чемпіонів у Києві: прикордонники звітують про шалену кількість вболівальників

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На фінал Ліги Чемпіонів до Києва вже прибуло понад 20 тисяч фанів
На фінал Ліги Чемпіонів до Києва вже прибуло понад 20 тисяч фанів / Getty images

У Державній прикордонній службі повідомляють, що лише в суботу, 26 травня, в аеропортах Києва оформили понад 11 тисяч осіб, які прибули на перегляд фіналу Ліги чемпіонів.

Так, речник Держприкордонслужби, Олег Слободян повідомив, що тільки з 8 ранку суботи у столичних аеропортах було оформлено 11,1 тисяч вболівальників, а загалом ця цифра вже становить понад 20 тисяч.

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Лише сьогодні оформлено 43 чартери: вболівальників Ліверпуля – 23, Мадрида – 20, 
– зазначив Слободян.

Він також повідомив про прикрі інциденти, які траплялись під час оформлення іноземців.

Зокрема, про громадянина Ірану, який назвався "терористом" та двох російських пропагандистів, які намагались проникнути в Україну.

В аеропорту "Жуляни" виявили одного із лідерів ізраїльського кримінального угрупування. Йому заборонили в'їзд в Україну.

У фіналі ЛІги чемпіонів, що стартує о 21:45 на НСК "Олімпійський" у Києві зійдуться, англійський "Ліверпуль" та іспанський "Реал".

 

 

Теги: Новини України Реал – Ліверпуль Держприкордонслужба Новини Києва Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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