Фінал Ліги чемпіонів у Києві: в "Борисполі" похвалились рекордом

На фінал Ліги чемпіонів 2018, що відбувся у Києві, аеропорт "Бориспіль" прийняв рекордну кількість пасажирів.

Про це звітує керівництво аеропорту.

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У день фіналу, 26 травня, через головний аеропорт столиці в Україну прибули майже 53 тисячі пасажирів, що є абсолютним рекордом для "Борисполя".

Всього в цей день ми взяли 52 599 пасажирів, що є абсолютним рекордом в історії існування "Борисполя". Для порівняння, на фінал Євро-2012 у нас було 38 тисяч пасажирів. Торік ми один раз перетнули позначку у 40 тисяч пасажирів,

– розповів генеральний директор держпідприємства Павло Рябікін під час прес-конференції в Києві в середу.

Він уточнив, що 26 травня аеропорт прийняв 31 чартерний рейс з 6 393 уболівальниками "Реала", вболівальники "Ліверпуля" прилетіли 40 рейсами – загалом "червоних" прибуло 8822 особи.

Було також 3 рейси з офіційними делегаціями короля Іспанії, прем'єр-міністра Габону і президента Чехії. Додатково були обслужені 72 рейси ділової авіації.

Рябікін повідомив, що додатково за цей день аеропорт "Бориспіль" заробив майже 31,5 чистого прибутку.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2018 відбувся на НСК "Олімпійський" у Києві 26 травня. У поєдинку зійшлись мадридський "Реал" та англійський "Ліверпуль". Перемогу з рахунком 3:1 здобули іспанці.