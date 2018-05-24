Фінал ліги чемпіонів у Києві відвідає справжній король

Король Іспанії Хуан Карлос має намір відвідати фінал футбольної Ліги чемпіонів, який відбудеться у 26 травня у Києві. Участь у грі візьмуть мадридський "Реал", який називають королівським клубом, і "Ліверпуль" з однойменного англійського міста.

Відповідне повідомлення поширила прес-служба 80-річного монарха.

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"Його Величність Хуан Карлос вирушить до Києва, де він віддає фінал Ліги Чемпіонів УЄФА, в якому зустрінуться мадридський "Реал" і футбольний клуб "Ліверпуль". Гра відбудеться на НСК "Олімпійський", – мовиться у дописі.

До слова, дослівно з іспанський Real перекладається як "королівський", відтак цей футбольний клуб отримав відповідну назву.

Сам Хуан Карлос також є затятим прихильником команди зі столиці Іспанії.

До слова Хуан Карлос передав трон своєму синові Філіппу в 2014 році, проте не втратив титул.

Нагадаємо, у рамках фіналу Ліги чемпіону на Хрещатику у Києві діятиме велика фан-зона з розважальною програмою. А на Контрактовій площі під час фіналу буде пряма трансляція зустрічі.



Щодо самої головної гри сезону у Європі, то вона відбудеться між іспанським "Реалом" і англійським "Ліверпулем".



