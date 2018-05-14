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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Фінал Ліги Чемпіонів: визначився коментатор матчу "Реал" – "Ліверпуль"

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Віктор Вацко коментуватиме фінал Ліги Чемпіонів 26 травня 2018 року у Києві
Віктор Вацко коментуватиме фінал Ліги Чемпіонів 26 травня 2018 року у Києві

Фінал Ліги Чемпіонів 26 травня у Києві для українських глядачів коментуватиме Віктор Вацко.

Про це сам коментатор заявив на прес-конференції.

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Нагадаємо, право показу Ліги Чемпіонів в Україні належить медіа-холдингу "Медіа Група Україна", куди входять телеканали "Україна", "Футбол 1", "Футбол 2" та "НЛО ТВ". Саме на телеканалах "Україна" та "Футбол 1" і транслюватимуть у прямому ефірі фінальний матч, який розпочнеться о 21:45 годині 26 травня на НСК "Олімпійський" у Києві.

Теги: Ліга чемпіонів Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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