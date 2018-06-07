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Фінал серіалу "Як я зустрів вашу маму" назвали найгіршим в історії кіно

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Фінал серіалу "Як я зустрів вашу маму" назвали найгіршим в історії кіно
Фінал серіалу "Як я зустрів вашу маму" назвали найгіршим в історії кіно / Фото з відкритих джерел

Кіноексперти порталу USA Today склали рейтинг популярних серіалів з найгіршими фінали, які завершують надто дивно, нелогічно або зовсім нудно. На думку кінокритиків, таким серіалом став американський комедійний ситком "Як я зустрів вашу маму" ("How I Met Your Mother").

Стрічка "Як я зустрів вашу маму" ("How I Met Your Mother"), яка тривала з 2005 по 2014 рік, завоювала любов мільйонів шанувальників по всьому світові. Однак незважаючи на комедійні сцени у картині, критики та глядачі не зрозуміли фіналу серіалу, – наприкінці серіалу Тед несподівано відновлює стосунки з Робін після того, як вона розлучилася з Барні.

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Проте варто до уваги взяти те, що в попередніх епізодах стосунки новоспеченої пари виглядали дуже неприродніми і неможливими, в той час як Робін і Барні не соромились своїх почуттів.

Американський серіал "Сайнфелд" ("Seinfeld"), який виходив на телеекрани з 1989 по 1998 роки зайняв другу сходинку в анти-рейтингу. Експерти та глядачі вважають, що посадити всіх головних героїй за в’язницю у фіналі стрічки було дуже дивним рішенням.

І третю позицію зайняв драматичний телесеріал "Загублені" ("Lost"), що зібрав фанатів з усього світу впродовж 2004 по 2010 рік. Кінокритики вважають, що серіал, який всі роки тримав у напрузі через велику кількість таємниць і містики, завершився надто просто, – всі герої опинилися в чистилищі.

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Четверту і п’яту сходинку в антирейтингу зайняв детективний телесеріал "Декстер" (2006-2013), де головний герой у фіналі з’імітував власну смерть і став лісорубом, а також серіал "Усі жінки – відьми" (1998-2006), у фіналі якого чародійки змінюють зовнішність, вбивають головних ворогів і зустрічаються з усіма поколіннями Галлівел.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Рейтинги
Джерело: USA Today
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