Фінал Топ-модель по-українськи 4 сезон: чим вразили усі учасники проекту у 18 випуску

Фінал шоу "Топ-модель по-українськи" 4 сезон глядачі побачили 29 грудня на "Новому каналі". Переможцем першого змішаного сезону модельного реаліті став став Самвел Туманян.

У фіналі шоу "Топ-модель по-українськи" 4 сезон взяли участь 18 кращих учасників сезону – Карина Крилюк, Дмитро Заболотський, Ірина Симчич, Владислав Дунаєв, Михайло Кухарчук, який вирішив самостійно піти з проекту, Настя Панова, Єлизавета Доронько, Катерина Пригода, Максим Сосновський, Ірина Мойсак, Данило Золотов, Дмитро Харламов, Настя Гладченко, Марія Шевченко, Сергій Пістрий, Олена Феофанова, Реван Палюх та Свят Бойко.

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Та, звісно, двоє фіналістів шоу – Вікторія Рогальчук та Самвел Туманян. Але переможцем став лише один – це Самвел Туманян. Сам він разом з Аллою Костромічова полетить в Ньой-Йорк! Саме там і почнеться його велика кар'єра моделі.

Фінал Топ-модель по-українськи 4 сезон дивитися онлайн: як змінилися усі учасники

Першими на сцену вийшли учасники гурту Letay. На останніх секундах виступу гурту з неба опустився величезний сяючий куб. У ньому – фіналісти проекту. За 18 тижнів зйомок вони обійшли 18 конкурентів. Під час зйомок шоу учасникам довелося позувати під водою, дефілювати серед вогню, побувати в небі і пережити землетрус – все заради того, щоб потрапити у фінал.



Фінал Топ-модель по-українськи 4 сезон: 18 випуск

Головна тема всього четвертого сезону – неон. Головна фішка фіналу – неоновий куб слави. Все обертається навколо нього: у ньому знімали промо учасників, в ньому спускаються на сцену фіналісти і він обігрується в деяких дефіле.

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Фінал Топ-модель по-українськи 4 сезон 18 випуск: Алла Костромічова

Дівчата-учасники дефілювали в костюмах Sayya від Люби Макаренко під треки Ivan Navi.



Фінал Топ-модель по-українськи 4 сезон 18 випуск: судді

Фінал Топ-модель по-українськи 4 сезон дивитися онлайн: найефектніше дефіле учасниць проекту

Красиві, впевнені, професійні та стильні – учасники виглядали на подіумі так, немов у кожного за плечима вже десятки Fashion Week і показів. Глядачі аплодували, експерти пишалися своїми підопічними, фотографи висвітлювали подіум спалахами, а топові українські дизайнери пильно придивлялися до моделей, готуючись запрошувати їх на свої покази.

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Фінал Топ-модель по-українськи 4 сезон: Настя Гладченко

Крім слави і визнання учасники на бекстейджі отримували круті подарунки від гостей і партнерів. Наприклад, IVAN NAVI запросив одну з учасниць знятися у своєму кліпі.



Фінал Топ-модель по-українськи 4 сезон: Віка Рогальчук

Найкращою серед дівчат стала Олена Феофанова, саме її ми вже дуже скоро побачимо в кліпі IVAN NAVI. А від компанії Maybelline New York вибрали одну учасницю, яка була найяскравішою – Настю Гладченко, саме вона отримали спеціальний кейс із косметикою, яка дозволить їй завжди бути на висоті.



Фінал Топ-модель по-українськи 4 сезон: Олена Феофанова

Але хлопці без подарунків теж не опинилися. Бренд Dastish Fantastish вибрав собі учасника – Ревана Палюха, саме він буде презентував нову колекцію на Ukrainian Fashion Week 2017. А це неабиякий старт!

Фінал Топ-модель по-українськи 4 сезон дивитися онлайн: найдрайвовіше дефіле хлопців

Хлопців-учасників виводив на подіум журі проекту Костя Боровський з групою "Агонь".



Фінал Топ-модель по-українськи 4 сезон 18 випуск: дефіле хлопців



Фінал Топ-модель по-українськи 4 сезон 18 випуск: Костя Боровський

А хедлайнерами дефіле став гурт The Hardkiss. Під їхні хіти двадцятка учасників зробила показ колекцій Сержа Смоліна та Івана Фролова.



Фінал Топ-модель по-українськи 4 сезон 18 випуск: Юлія Саніна

Вести fashion-шоу запросили телеведучого Володимира Остапчука. А гостями фіналу четвертого сезону "Топ-модель по-українськи" стали дизайнери Володимир Подолян, Серж Смолін та Юлія Айсіна, організатор Ukrainian Fashion Week Володимир Нечипорук.

Фінал Топ-модель по-українськи 4 сезон дивитися онлайн: хто переміг

Модельне агенство WM Model Management подарувало фешен-зйомку в Мілані Вікторії Рогальчук. А от найкраще дісталося Самвелу Туманяну – саме він став переможцем і став топ-моделлю по-українськи.

"Топ-модель по-українськи" – це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе.

У проекті три експерти, кожен з яких гуру в своїй сфері. Вони організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

Наставниками в четвертому сезоні "Топ-модель по-українськи" стали – Соня Плакидюк, Костя Боровський і Сергій Нікітюк.

Ведуча проекту "Топ-модель по українськи" 4 сезон – всесвітньо відома топ-модель українського походження Алла Костромічова. В її послужному списку робота з модними домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; багаторазова поява на обкладинках журналів Vogue, L’officiel, Harper’s Bazaar, Elle. Тепер Алла буде присутня і на кастингах. Місія ведучої – допомогти експертам розібратися з безпрецедентною кількістю учасників.