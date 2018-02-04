Турнір WBSS: в Сочі визначили наступного суперника Усика

У другому півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії WBSS визначився майбутній суперник Олександра Усика.

Про це пише Sport.ua.

У бої, який відбувся в Сочі, росіянин Мурат Гассієв, чемпіон світу за версією IBF, переміг кубинця Юніерса Дортікос, який володів поясом WBA.

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Спершу у бою Дортікос працював першим номером, але росіянин прийшов в себе в середині бою і в п'ятому раунді ледь не нокаутував суперника.

Дортікос, розуміючи, що за очками може і не виграти, став більше вкладатися в удари, але добре "зловити" росіянина не міг. У той же час Гассієв намагався працювати серіями і нерідко діставав підборіддя кубинця.

У 12-му раунді Дортікос, розуміючи що йому нема чого втрачати, пішов в розмін, але пропустив важкі удари росіянина. Гассієв двічі відправив кубинця в нокдаун, а потім і в нокаут.

Нагадаємо, вночі проти 28 січня відбувся бій Усик – Брієдіс на "Рига Арені". Поєдинок тривав усі 12 раундів, у підсумку судді присудили перемогу українцю і той став першим фіналістом WBSS.



Вирішальний бій WBSS відбудеться 11 травня в мегаполісі Джидда – економічній столиці Саудівської Аравії, розташованої на березі Червоного моря, неподалік від Мекки.