Х-фактор 8 сезон 18 випуск: як боролись за перемогу запеклі суперфіналісти

Під час шоу "Х-Фактор" 8 сезон 18 випуск судді проекту – Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро Шуров (PIANOБОЙ) і Андрій Данилко – обрали переможця проекту.

У восьмий ефір та суперфінал проекту потрапили двоє учасників:

– категорія "Гурти" – Андрій Данилко ("Юркеш")

– категорія "Хлопці" – Дмитро Шуров (Михайло Панчишин)

Іван Варава (команда Дмитра Шурова), Остап Скороход (команда Дмитра Шурова), Ксюша Попова (команда Насті Каменських), Анна Трубецька (команда Насті Каменських), гурт "Kazka" (команда Андрія Данилка), Альона Романовська та Микола Ільїн (команда Олега Винника), "Каблуками по брусчатке" (підопічні Андрія Данилка), Олена Зуєва (команда Олега Винника) і Даша Ступак (команда Насті Каменських) залишили шоу під час попередніх ефірів.

У восьмому прямому ефірі на гала-концерті зібрались найкращі учасники "Х-фактор" 8 сезон.

Фінал Х-фактор 8 сезон 18 випуск дивитись онлайн: Даша Ступак – Smooth Operator

Екс-учасниця проекту Даша Ступак та колишня підопічна Насті Каменських відкрила суперфінал. Вона виконала свою дуже сексуальну та милозвучну композицію "Smooth Operator", яка раніше звучала у четвертому прямому ефірі.

Фінал Х-фактор 8 сезон 18 випуск дивитись онлайн: "Каблуками по брусчатке" – Пусть всё будет так

Справжній прорив проекту – гурт "Каблуками по брусчатке" – також приїхав на грандіозний гала-концерт восьмого прямого ефіру. Підопічні Андрія Данилка виконали композицію "Пусть всё будет так​", яку вони раніше співали у другому прямому ефірі.

Фінал Х-фактор 8 сезон 18 випуск дивитись онлайн: "Юркеш"​ – The Phantom of the Opera / Горілка – Вечори на хуторі біля Диканьки

Першим суперфіналістом, який підкорив сцену гала-концерту, став гурт "Юркеш" – підопічні Андрія Данилка. Епатажний і легендарний гурт на чолі з вокалістом Юрком Юрченко виконав композицію "Горілка", яку він раніше співав з музикантами під час другого прямого ефіру. Як і раніше, він почав з пісні "The Phantom of the Opera", а потім кумедно перейшов до основного сингла.

Фінал Х-фактор 8 сезон 18 випуск дивитись онлайн: Настя Каменських (NK), Анна Трубецка і Даша Ступак – Чудо Рождества

Справжнім сюрпризом став спільний номер наставниці Насті Каменських з її екс-підопічними Анною та Дашою. Вони виконали справжній різдвяний хіт "Чудо Рождества".

Фінал Х-фактор 8 сезон 18 випуск дивитись онлайн: Михайло Панчишин – Вороны

Другий суперфіналіст, який вже встиг стати улюбленцем мільйонів, вийшов на сцену гала-концерту. Михайло Панчишин, який протягом 8 сезону був підопічним Дмитра Шурова, виконав свою "коронну" пісню, яку вже раніше виконував під час сьомого ефіру "Вороны". Автори композиції гурт "Нерви" є його улюбленою групою.

Фінал Х-фактор 8 сезон 18 випуск дивитись онлайн: Слава Колодяжний – Я хочу танцевать

Переможцем онлайн-голосування "Х-фактору" цього року став Слава Колодяжний, який виконав справжній хіт на сцені проекту "Я хочу танцевать".

Фінал Х-фактор 8 сезон 18 випуск дивитись онлайн: Melovin – Play this life

Український співак Melovin неочікувано вийшов на сцену "Х-фактор" та виконав композицію "Play this life". Нагадаємо, що саме він отримав перемогу у 6 сезоні проекту.

Фінал Х-фактор 8 сезон 18 випуск дивитись онлайн: "Каzkа" – Журавлi

Колишні підопічні Андрія Данилка – гурт "Kazka" – знову вийшов на співочу сцену, щоб зачарувати шанувальників своїм голосом. Вони виконали пісню українського гурту The Hardkiss "Журавлі", яку вони співали у третьому прямому ефірі.

Фінал Х-фактор 8 сезон 18 випуск дивитись онлайн: Олена Зуєва – La Isla Bonita (відео ще не завантажилось)

Екс-підопічна та справжня улюблениця Олега Винника знову підкорила зал виконанням композиції "La Isla Bonita", яку вона виконувала у шостому прямому ефірі.

Фінал Х-фактор 8 сезон 18 випуск дивитись онлайн: Остап Скороход – City of the stars (відео ще не завантажилось)

Неймовірно чуттєва та прониклива пісня "City of the stars", яку виконав Остап Скороход, зачарувала весь зал. Підопічний Дмитра Шурова виконував її ще у другому прямому ефірі, але його неймовірне виконання пам'ятають досі.

Фінал Х-фактор 8 сезон 18 випуск дивитись онлайн: Микола Ільїн – Эта женщина (відео ще не завантажилось)

Дуже зворушливий і справді неймовірний номер виконав екс-учасник "Х-фактор" 8 сезону Микола Ільїн. Колишній підопічний Олега Винника виконав пісню "Эта женщина", яка відразу зачаровувала глядачів.

Фінал Х-фактор 8 сезон 18 випуск дивитись онлайн: Категорія "Колективи" – Ёлки по городу мчатся (відео ще не завантажилось)

Неймовірний музичний номер від категорії "колективи", які були і досі ще є підопічними Андрія Данилка, вирішили зробити сюрприз до гала-концерту і поставили справжній мюзикл на сцені. Гурти "Kazka", "Каблуками про брусчатке" і "Юркеш" виконали пісню Данилка (Вірки Сердючки) "Ёлки по городу мчатся".

Фінал Х-фактор 8 сезон 18 випуск дивитись онлайн: Анна Трубецка – Шаленій (відео ще не завантажилось)

Справді шалена пісня від екс-учасниці та підопічної Насті Каменських зазвучала на сцені суперфіналу. Анна Трубецка сьогодні виконала свою дебютну пісню в першому ефірі проекту "Шаленій".

Фінал Х-фактор 8 сезон 18 випуск дивитись онлайн: "Mountain Breeze" – Running Low (відео ще не завантажилось)

Група "Mountain Breeze", яка покинула шоу "Х-фактор 7" за крок до суперфіналу, знову повернулась на рідну сцену, щоб підтримати учасників 8 сезону. Сьогодні на гала-концерті колишні підопічні Андрія Данилка виконали свою авторську пісню "Running Low".

Фінал Х-фактор 8 сезон 18 випуск дивитись онлайн: "Юркеш" – Love (відео ще не завантажилось)

Передостаннім виконавцем та заслуженим суперфіналістом став гурт "Юркеш", який виконав нову пісню "Love" на проекті "Х-фактор". Підопічні Данилка вже чекають-не дочекаються, коли ж оголосять результати глядацького голосування.

Фінал Х-фактор 8 сезон 18 випуск дивитись онлайн: Михайло Панчишин – Країна мрій (відео ще не завантажилось)

І останнім, хто вийшов на сцену головного проекту країни "Х-фактор" став підопічний Дмитра Шурова. Михайло Панчишин також має мрію отримати перемогу та назавжди пов'язати своє життя з музикою. Востаннє він виконав пісню "Країна мрій".

Також "Х-фактор" змінив приз за перемогу. Переможець шоу вперше отримає в якості призу не мільйон гривень, а професійну підтримку від каналу: запис пісні, кліп і ротацію на радіо "Хіт FM".

Всі учасники виконали свої композиції в рамках восьмого прямого ефіру. Їхня доля – в руках глядачів. Той, хто отримає найменше глядацьких голосів, назавжди залишить шоу. А той, хто найбільше – здобуде перемогу у проекті "Х-фактор" у 8 сезоні.