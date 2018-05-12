Фінал Євробачення 2018: фото виступів усіх учасників

Фінал Євробачення 2018 стартував 12 травня у Ліcабоні (Португалія) о 22:00. Загалом у фіналі свої номери показали 26 країн-учасниць, серед них – і Україна.

8 та 10 травня в Лісабоні відбулись півфінали Євробачення-2018. Загалом 42 країни взяли участь у пісенному конкурсі. За підсумками глядацького голосування та оцінок національного журі, до фіналу пройшло 20 конкурсантів. Згідно із правилами Євробачення-2018, за перемогу також поборються представники Португалії та країн-засновниць конкурсу – Великої Британії, Франції, Іспанії, Італії та Німеччини.

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Наразі усі країни-учасниці показали свої номери, тепер 40 хвилин – триватиме голосування. Ім'я переможця цьогорічного Євробачення дізнаємось вже зовсім скоро! За останніми прогнозами букмекерів, перемогу може здобути співачка Елені Фурейра з Кіпру.

Усі виконавці намагалися вразити європейського глядача співом та своїми номера, щоб зуміти за декілька хвилин запам'ятатися усім. Пропонуємо переглянути яскраві фото виступів у фіналі кожного із учасників.

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Євробачення 2018 фінал: MELOVIN (Україна)



Євробачення 2018 фінал:Amaia y Alfred (Іспанія)



Євробачення 2018 фінал: Lea Sirk (Словенія)



Євробачення 2018 фінал: Ieva Zasimauskaitė (Литва)



Євробачення 2018 фінал: Cesár Sampson (Австрія)



Євробачення 2018 фінал: Elina Nechayeva (Естонія)



Євробачення 2018 фінал: Alexander Rybak (Норвегія)



Євробачення 2018 фінал: Cláudia Pascoal (Португалія)



Євробачення 2018 фінал: SuRie (Велика Британія)



Євробачення 2018 фінал: Sanja Ilić & Balkanika (Сербія)



Євробачення 2018 фінал: Michael Schulte (Німеччина)



Євробачення 2018 фінал: Eugent Bushpepa (Албанія)



Євробачення 2018 фінал: Madame Monsieur (Франція)



Євробачення 2018 фінал: Mikolas Josef (Чехія)



Євробачення 2018 фінал: Rasmussen (Данія)



Євробачення 2018 фінал: Jessica Mauboy (Австралія)



Євробачення 2018 фінал: Saara Aalto (Фінляндія)



Євробачення 2018 фінал: EQUINOX (Болгарія)



Євробачення 2018 фінал: DoReDos (Молдова)



Євробачення 2018 фінал: Benjamin Ingrosso (Швеція)



Євробачення 2018 фінал: AWS (Угорщина)



Євробачення 2018 фінал: Netta Barzilai (Ізраїль)



Євробачення 2018 фінал: Waylon (Нідерланди)



Євробачення 2018 фінал: Ryan O’Shaughnessy (Ірландія)



Євробачення 2018 фінал: Eleni Foureira (Кіпр)