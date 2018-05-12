19:53
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Фінал Євробачення 2018: фото виступів усіх учасників

694 Читать новость на русском
Фінал Євробачення 2018: фото
Фінал Євробачення 2018: фото / 24 Канал

Фінал Євробачення 2018 стартував 12 травня у Ліcабоні (Португалія) о 22:00. Загалом у фіналі свої номери показали 26 країн-учасниць, серед них – і Україна.

8 та 10 травня в Лісабоні відбулись півфінали Євробачення-2018. Загалом 42 країни взяли участь у пісенному конкурсі. За підсумками глядацького голосування та оцінок національного журі, до фіналу пройшло 20 конкурсантів. Згідно із правилами Євробачення-2018, за перемогу також поборються представники Португалії та країн-засновниць конкурсу – Великої Британії, Франції, Іспанії, Італії та Німеччини.

Читайте також: Євробачення 2018: онлайн-трансляція

Наразі усі країни-учасниці показали свої номери, тепер 40 хвилин – триватиме голосування. Ім'я переможця цьогорічного Євробачення дізнаємось вже зовсім скоро! За останніми прогнозами букмекерів, перемогу може здобути співачка Елені Фурейра з Кіпру.

Усі виконавці намагалися вразити європейського глядача співом та своїми номера, щоб зуміти за декілька хвилин запам'ятатися усім. Пропонуємо переглянути яскраві фото виступів у фіналі кожного із учасників.

Читайте також: Фінал Євробачення 2018: відео виступів усіх учасників

Євробачення 2018
Євробачення 2018 фінал: MELOVIN (Україна)


Євробачення 2018 фінал:Amaia y Alfred (Іспанія)


Євробачення 2018 фінал: Lea Sirk (Словенія)


Євробачення 2018 фінал: Ieva Zasimauskaitė (Литва) 


Євробачення 2018 фінал: Cesár Sampson (Австрія) 


Євробачення 2018 фінал: Elina Nechayeva (Естонія) 


Євробачення 2018 фінал: Alexander Rybak (Норвегія)


Євробачення 2018 фінал: Cláudia Pascoal (Португалія)


Євробачення 2018 фінал: SuRie (Велика Британія) 


Євробачення 2018 фінал: Sanja Ilić & Balkanika (Сербія) 


Євробачення 2018 фінал: Michael Schulte (Німеччина) 


Євробачення 2018 фінал: Eugent Bushpepa (Албанія) 


Євробачення 2018 фінал: Madame Monsieur (Франція) 


Євробачення 2018 фінал: Mikolas Josef (Чехія) 


Євробачення 2018 фінал: Rasmussen (Данія) 


Євробачення 2018 фінал: Jessica Mauboy (Австралія)


Євробачення 2018 фінал: Saara Aalto (Фінляндія)


Євробачення 2018 фінал: EQUINOX (Болгарія)


Євробачення 2018 фінал: DoReDos (Молдова)


Євробачення 2018 фінал: Benjamin Ingrosso (Швеція)


Євробачення 2018 фінал: AWS (Угорщина)


Євробачення 2018 фінал: Netta Barzilai (Ізраїль) 


Євробачення 2018 фінал: Waylon (Нідерланди)


Євробачення 2018 фінал: Ryan O’Shaughnessy (Ірландія)


Євробачення 2018 фінал: Eleni Foureira (Кіпр)


Євробачення 2018 фінал: Ermal Meta e Fabrizio Moro (Італія) 

Теги: LifeStyle Євробачення Євробачення 2018 Музика Новини України Новини культури MELOVIN
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 214
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1774
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1116
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 450
Скільки дітей у знаменитостей? Тест
сьогодні, 14:07 Скільки дітей у знаменитостей? Тест
478
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук