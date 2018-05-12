Євробачення 2018: як проголосувала Україна у фіналі

Фінал Євробачення 2018 відбувся в ніч на 13 травня у Ліcабоні (Португалія). Україна оцінила найвищим балом виконавця із Франції – дует Madame Monsieur.

12 травня в фіналі Євробачення 2018 свої номери показали 26 учасників. 20 фіналістів визначилися за результатами голосування у двох півфіналах, які відбулися 8 та 10 травня. Ще 6 країн-учасників потрапили до фіналу автоматично – Португалія, Італія, Великобританія, Іспанія, Німеччина та Франція.

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12 балів (максимум) від України отримала пісня "Mercy" від Франції, а найменше балів отримала пісня "La Forza" від Естонії.

Як проголосувало українське журі на Євробаченні 2018:

Франція – 12

Ізраїль – 10

Нідерланди – 8

Австрія – 7

Швеція – 6

Словенія – 5

Чехія – 4

Данія – 3

Австралія – 2

Естонія – 1



Євробачення 2018: бали від України

Фінал Євробачення 2017: результати голосування

01) Ізраїль. Netta Barzilai –"TOY" – 529 балів

02) Кіпр. Eleni Foureira – "Fuego" – 436 балів

03) Австрія. Cesár Sampson – "Nobody But You" – 342 балів

04) Німеччина. Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone" – 340 балів

05) Італія. Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non mi avete fatto niente" – 308 балів

06) Чехія. Mikolas Josef – "Lie to Me" – 281 балів

07) Швеція. Benjamin Ingrosso – "Dance You Off" – 274 балів

08) Естонія. Elina Nechayeva – "La Forza" – 245 балів

09) Данія. Rasmussen – "Higher Ground" – 226 балів

10) Молдова. DoReDos – "My Lucky Day" – 209 балів

11) Албанія. Eugent Bushpepa – "Mall" – 184 балів

12) Литва. Ieva Zasimauskaitė – "When We’re Old" – 181 балів

13) Франція. Madame Monsieur – "Mercy" – 173 балів

14) Болгарія. EQUINOX – "Bones" – 166 балів

15) Норвегія. Alexander Rybak – "That's How You Write А Song" – 144 балів

16) Ірландія. Ryan O’Shaughnessy – "Together" – 136 балів

17) Україна. MELOVIN – "Under the Ladder" – 130 балів

18) Нідерланди. Waylon – "Outlaw In 'Em" – 121 балів

19) Сербія. Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca" – 113 балів

20) Австралія. Jessica Mauboy – "We Got Love" – 99 балів

21) Угорщина. AWS – "Viszlát nyár" – 93 балів

22) Словенія. Lea Sirk – "Hvala, ne!" – 64 балів

23) Іспанія. Amaia y Alfred – "Tu canción" – 61 балів

24) Великобританія. SuRie – "Storm" – 48 балів

25) Фінляндія. Saara Aalto – "Monsters" – 46 балів

26) Португалія. Cláudia Pascoal – "O jardim" – 39 балів