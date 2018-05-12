Євробачення 2018: як проголосувала Україна у фіналі
Фінал Євробачення 2018 відбувся в ніч на 13 травня у Ліcабоні (Португалія). Україна оцінила найвищим балом виконавця із Франції – дует Madame Monsieur.
12 травня в фіналі Євробачення 2018 свої номери показали 26 учасників. 20 фіналістів визначилися за результатами голосування у двох півфіналах, які відбулися 8 та 10 травня. Ще 6 країн-учасників потрапили до фіналу автоматично – Португалія, Італія, Великобританія, Іспанія, Німеччина та Франція.
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12 балів (максимум) від України отримала пісня "Mercy" від Франції, а найменше балів отримала пісня "La Forza" від Естонії.
Як проголосувало українське журі на Євробаченні 2018:
Франція – 12
Ізраїль – 10
Нідерланди – 8
Австрія – 7
Швеція – 6
Словенія – 5
Чехія – 4
Данія – 3
Австралія – 2
Естонія – 1
Євробачення 2018: бали від України
Фінал Євробачення 2017: результати голосування
01) Ізраїль. Netta Barzilai –"TOY" – 529 балів
02) Кіпр. Eleni Foureira – "Fuego" – 436 балів
03) Австрія. Cesár Sampson – "Nobody But You" – 342 балів
04) Німеччина. Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone" – 340 балів
05) Італія. Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non mi avete fatto niente" – 308 балів
06) Чехія. Mikolas Josef – "Lie to Me" – 281 балів
07) Швеція. Benjamin Ingrosso – "Dance You Off" – 274 балів
08) Естонія. Elina Nechayeva – "La Forza" – 245 балів
09) Данія. Rasmussen – "Higher Ground" – 226 балів
10) Молдова. DoReDos – "My Lucky Day" – 209 балів
11) Албанія. Eugent Bushpepa – "Mall" – 184 балів
12) Литва. Ieva Zasimauskaitė – "When We’re Old" – 181 балів
13) Франція. Madame Monsieur – "Mercy" – 173 балів
14) Болгарія. EQUINOX – "Bones" – 166 балів
15) Норвегія. Alexander Rybak – "That's How You Write А Song" – 144 балів
16) Ірландія. Ryan O’Shaughnessy – "Together" – 136 балів
17) Україна. MELOVIN – "Under the Ladder" – 130 балів
18) Нідерланди. Waylon – "Outlaw In 'Em" – 121 балів
19) Сербія. Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca" – 113 балів
20) Австралія. Jessica Mauboy – "We Got Love" – 99 балів
21) Угорщина. AWS – "Viszlát nyár" – 93 балів
22) Словенія. Lea Sirk – "Hvala, ne!" – 64 балів
23) Іспанія. Amaia y Alfred – "Tu canción" – 61 балів
24) Великобританія. SuRie – "Storm" – 48 балів
25) Фінляндія. Saara Aalto – "Monsters" – 46 балів
26) Португалія. Cláudia Pascoal – "O jardim" – 39 балів