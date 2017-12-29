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Фіналісти "Х-фактора" збираються на Нацвідбір на Євробачення-2018

16:45, сьогодні 868 Читать новость на русском
Фіналісти
Фіналісти "Х-фактор" 8 сезон – гурт "Юркеш" / eurovision.stb.ua

Гурт "Юркеш" (Yurcash), які пройшли у фінал шоу "Х-фактор" 8 сезон, подали свою заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2018.

Соліст гурту "Юркеш" (який потрапив у фінал шоу "Х-фактор" 8 сезон) Юрко Юрченко заявив про бажання представляти України на головному пісенному конкурсі Європи – Євробачення-2018 – на прес-конференції, повідомляє прес-служба СТБ.

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"Поки знімали "Х-Фактор", я, між іншим, забіг на Євробачення на відбірковий тур. Ми готуємо пісню. Йдемо далі. Я знаю, що буде ностальгія після "Х-фактора", тому будемо ще Євро будоражити», – зазначив Юрко Юрченко.

Гурт "Юркеш" заснував у 2004 році співак Юрій Нечистяк, більш відомий як Юрко Юрченко. У 2017 році група почала боротися за перемогу у відомому шоу "Х-фактор" 8 сезон. Музиканти дійшли до фіналу. Фінал пісенного конкурсу відбудеться 30 грудня о 19:00.

Фіналісти шоу
Фіналісти шоу "Х-фактор" 8 сезон – гурт "Юркеш"

Прямі ефіри Національного відбору-2018 розпочнуться з 10 лютого 2018 року на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ. До 15 січня 2018 року український музичний продюсер Руслан Квінта відбере виконавців, які в лютому будуть боротися за право представити Україну на конкурсі Євробачення.

Теги: LifeStyle Новини культури Музика Євробачення
Джерело: 24 Канал
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