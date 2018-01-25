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Фіналісти Євробачення-2017 завітають до Києва і Львова з новим альбомом

17:20, сьогодні 187 Читать новость на русском

Білоруський гурт Naviband розпочинає тур на підтримку альбому "Адной Дарогай".

Презентація альбому відбулася 8 грудня минулого року. Це четверта платівка гурту, до якої увійшло 9 треків. Усі – білоруською мовою. У лютому 2018 року стартує тур на підтримку альбому. Фантастично позитивні та завжди усміхнені музиканти Naviband презентують "Адной Дарогай" у Києві (22 лютого) і Львові (25-го).

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Солісти гурту Артем Лук'яненко та Ксенія Жук розповідають про альбом:

Відразу ж після участі в конкурсі Євробачення-2017 ми всім гуртом усамітнилися на хуторі в 300 км від Мінська, де і була написана більша частина цього альбому – ми просто виставляли інструменти прямо посеред поля і репетирували. Записаний альбом був на студії у великого майстра своєї справи, звукорежисера гуртів BRUTTO та Ляпис-98 Андрія Бобровка.

Послухати альбом "Адной Дарогай" можна тут.

За кілька днів до виходу альбому Naviband виклали до мережi красивий різдвяний кліп на пісню "А дзе жывеш ты?"

З рецензії на альбом:

Новий лонгплей гурту Naviband, який представляв Білорусь на Євробаченні в Києві, і завдяки якому вперше в історії у фіналі конкурсу прозвучала пісня білоруською мовою, – це загорнена в драйвовий інді-фолк-поп пігулка, начинена позитивом і любов'ю. Любов'ю до життя, рідної землі, людей. І звичайно, любов'ю між чоловіком і жінкою, адже вокалісти-творці Артем Лук'яненко та Ксенія Жук, чий задушевний дует є родзинкою і візитівкою Naviband, – пара, що познайомилася в День всіх закоханих.

Нагадаємо, дует Naviband підкорив Україну однією піснею "Гісторыя майго жыцця" ("Історія мого життя"), яку представили під час національного відбору Євробачення. Журі, зал, глядачі зустріли їх оваціями. І вже у травні на фіналі конкурсу саме ця пісня отримала від українського журі максимальний бал.

Теги: Фотоновини LifeStyle Музика Концерти Євробачення-2017
Джерело: 24 Канал
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