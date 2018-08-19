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Фіналістка шоу "Холостяк" Галина Присташ отримала каверзне питання від Рождена: відео

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"Міс Україна Всесвіт 2018": Галина Присташ
"Міс Україна Всесвіт 2018": Галина Присташ / jetsetter.ua

Галина Присташ, яка запам'яталась прихильникам романтичного шоу "Холостяк" своєю емоційністю, отримала несподіване питання від Рождена Анусі. Сталось це на конкурсі "Міс Україна Всесвіт 2018", в якому дівчина змагалась за корону.

14 серпня Київ сколихнула світська подія – у столиці України відбувся фінал престижного конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2018". Красуні з усієї країни боролись за коштовну корону та почесний титул. За результатами всіх етапів шоу, переможницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт" стала одеситка Каріна Жосан. 

Читайте також: Міс Україна Всесвіт: які красуні перемагали в престижному конкурсі

Шоу не обійшлось без курйозів. Один із суддів конкурсу краси співак Рожден Анусі поставив каверзне питання фіналістці "Міс Україна Всесвіт" Галині Присташ. Дівчину він добре знає, оскільки артист з красунею будував стосунки на проекті "Холостяк". Вкінці програми чоловік обрав іншу дівчину, галантно розпрощавшись з емоційною Галиною. 

Під час конкурсу Рожден Анусі зізнався, що радий бачити дівчину. Однак в рамках конкурсу він поставив дуже каверзне питання, яке стосувалось обидвох шоу, в яких брала участь Галина Присташ. 

Є питання від душі. Воно пройшло ще в шоу "Холостяк". От в даний час що б ти вибрала: стати №1, забрати цю чудову корону переможниці чи все ж вийти за мене заміж? Ти ж знаєш, перстені я завжди ношу з собою, не знімаючи,
– запитав Рожден.

 

Спершу фіналістка конкурсу розгубилась та романтично обмінялась з Рожденом словами. Оговтавшись, вона лаконічно відповіла: "Вийти заміж". Такою реакцією Галина Присташ викликала справжній фурор у глядачів. Судячи з усього, сам Рожден Анусі не очікував такої відповіді. Ймовірно, суддя "Міс Україна Всесвіт" таким чином хотів дізнатись, наскільки Галина Присташ прагне перемогти у конкурсі.

"На неочікуване запитання – неочікувана відповідь. Але головне не піддаватись провокаціям та завжди слухати серце", – прокоментувала Галина Присташ. 

 

До слова, Галина Присташ хоч і не перемогла на "Міс Україна Всесвіт", однак отримала інший титул від глянцю "JetSetter.ua". Після конкурсу зірка продовжила зніматись у стильних фотосесіях, результати яких показала у своєму блозі. 

Теги: LifeStyle Новини України
Джерело: 24 Канал
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