У середу, 3 червня 2020 року, світові фондові ринки зросли до тримісячного максимуму. Однак курс долара падає вже шостий день поспіль. Послаблення карантину і сподівання щодо ухвалення додаткових антикризових пакетів заходів для відновлення економіки поліпшили настрої інвесторів, попри протести у США.

Індекс MSCI, який відображає ситуацію на світовому фондовому ринку, досягнув рекордного значення за останні три місяці, повідомляє Investing.com. Упродовж усієї сесії торгів на ринках Азії цей показник демонстрував впевнене зростання.

Загалом, з початку 2020 року MSCI знизився на понад 7% на тлі поширення пандемії коронавірусу, що підштовхнула економіка до спаду.

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Європейський MSCI Europe також досягнув свого тримісячного максимуму. Ринки акцій у Європі відкрилися зростанням: STOXX 600 збільшився на понад 1%, чого не спостерігалося від 6 березня.

У Китаї, Японії та Південній Кореї, де коронавірус почав поширюватися, фондові індекси почали відновлюватися. Сьогодні їхні значення менші на 5%-6% від максимумів цього року.

Пом’якшення карантину й відновлення економіки

Ознаки відновлення ділової активності уже спостерігаються, оскільки уряди низки країн пом’якшують карантин. Попри це побоювання щодо занадто швидкого зняття обмежень та спалаху другої хвилі COVID-19 все ще присутні на ринках.

Сьогодні світ спостерігає за Китаєм та тим, як там налагоджується життя після пандемії.

Зокрема, у травні відновилася до передкоронавірусного періоду сфера послуг, яка найбільше постраждала під час карантину в КНР.

На тлі цих деяких поліпшень на ринках почав падати курс американського долара.

Якщо повторного спалаху коронавірусу не буде та вдасться досягти прогресу у його лікуванні, створенні вакцини, тоді ми очікуємо, що американський долар і далі падатиме,

– зазначив Марк Хефеле, директор з інвестицій у UBS Global Wealth Management.

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Ціни на нафту досягли рекордних значень напередодні зустрічі ОПЕК+

Також у середу, 3 червня, піднялися ціни на нафту. Сировина марки Brent вперше з початку березня перевищила 40 доларів за барель. Інвестори сподіваються, що рекордне зниження обсягів видобутку нафти на 9,7 мільйона барелів на добу вдасться продовжити ще на кілька місяців.

Це рішення ухвалюватимуть країни ОПЕК та їхні союзники, з-поміж яких Росія, 4 червня під час онлайн-засідання.

Як зросли ціни на нафту

Серпневі ф’ючерси на нафту Brent зросли на 1,8% – до 40,27 долара за барель.

Липневі ф’ючерсні контракти на американську WTI піднялися на 2,5%, досягнувши 37,73 долара за барель, що є найвищим показником з 6 березня.

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Дохідність держоблігацій зростає

Дохідність 10-річних держоблігацій Німеччини зросла до найвищого рівня з середини квітня. Очікується, що Європейський центральний банк збільшить обсяги викупу держоблігацій країн ЄС, і так допоможе економіці держав Євросоюзу.

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