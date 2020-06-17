Після травневих звітів у США в інвесторів з'явилася надія на економічне відновлення і ринки зросли натомість азійські ринки від таких новин, а також звіту Японії, - опустилися.

Основні азійські фондові ринки скоротилися в середу після того, як Волл-стріт отримав надію на глобальне економічне відновлення, а експорт Японії знизився, повідомляє MarketWatch з посиланням на Assosiated Press.

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Як впали фондові біржі в Азії

Шанхайська фондова біржа SHCOMP втратила 0,1%;

Nikkei 225 у Токіо впав на 0,9%;

Індекс Hang Seng у Гонконзі залишився на тому рівні;

Kospi у Сеулі провалився на 0,4%;

S&P/ASX 200 у Сеулі зріс на 0,2%;

Новозеландський NZ50GR зріс, тоді як сінгапурський STI спав.

Що відбувається з ринками В США

На Волл-стріті базовий показник S&P 500 SPX піднявся протягом дня, набравши 1,9% після того, як американські роздрібні витрати виявилися значно вищими, ніж очікувалося.

Також у вівторок Федеральний резерв пообіцяв зберегти свою політику вільною для підтримки ділової активності.

Світові фондові ринки відновили більшу частину цьогорічних втрат, оскільки інвестори сподіваються на відхід від пандемії коронавірусу, незважаючи на зростання інфекцій у США, Бразилії та деяких інших великих країнах.

Аналітики попереджають, що відновлення може бути занадто великим і занадто швидким, щоб виправдати його невизначеними економічними прогнозами.

Обсяги роздрібної торгівлі в США, що показують 18% приросту за попередній місяць, є обнадійливими, але все ж на 50 мільярдів доларів нижче, ніж можна було очікувати без коронавірусу,

– сказав Роб Карнелл з ING у звіті.

"Ми не уявляємо, що ринки поділяють цю думку. Вони, ймовірно, зважають на добрі новини і надалі відмовлятимуться від будь-яких поганих," – сказав Карнелл.

Падіння експорту в Японії

Того ж дня уряд Японії повідомив, що травневий експорт впав на 28,3% у порівнянні з роком раніше у найбільший спад із світової кризи 2008 року.

Травень може позначити низьку точку для японських експортерів, оскільки їх основні закордонні замовники починають виходити з карантину, зазначає у звіті Марсель Тієліанд із Capital Economics.

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Що буде далі

Фінансові ринки підкріплені обіцянками ФРС та інших центральних банків вводять більше грошей в економіку шляхом придбання облігацій та інших кроків.

Однак багато аналітиків скептично ставляться до відновлення біржі США, коли вона почала підніматися від свого мінімуму наприкінці березня – на 34% нижче за свій рекорд.

Інвестори підштовхують акції компаній, які отримають вигоду від відкриття економіки.