Рівень безробіття в авіаційної галузі Великобританії зросте. Який вихід пропонує асоціація операторів аеропортів, читайте на Фінанси 24.

Загроза скорочення

В аеропортах Британії можуть звільнити до 20 000 працівників, попередила галузева група. Вона закликає уряд зробити більше для того, щоб допомогти авіаційній галузі, яку закрили через пандемію COVID-19, повідомляє Investing.

Асоціація операторів аеропортів (AOA), яка представляє понад 50 аеропортів, заявила, що очікувана кількість майбутніх пасажирів в аеропортах Великобританії буде значно нижчою.

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Вимоги асоціації операторів аеропортів

Уряд повинен піти на такі кроки, щоб допомогти зберегти робочі місця, заявила АОА:

скасувати свій режим карантину;

забезпечити звільнення від кредитних ставок для бізнесу;

розширити схему збереження робочих місць;

безпосередньо фінансувати галузевий регулятор;

відмовитись від стягнення податків на авіаперевезення.

"Ці цифри робочих місць чітко показують, що ключовий компонент інфраструктури Великобританії стоїть на колінах, і не очікує на полегшення поточної кризи", – сказала керівниця AOA Карен Ді.

Уряду потрібно визнати величезну кризу, яка стоїть перед працівниками аеропортів країни, і вжити заходів для підтримки авіації Великобританії та захисту працівників,

– сказала Карен Ді.

Скорочення у авіакомпаніях

Британські авіакомпанії British Airways, Virgin Atlantic та easyJet вже оголосили про скорочення близько 20 000 працівників. Найбільший аеропорт країни Хітроу також розпочав схему добровільного звільнення.

Правила карантину

Британія проводить 14-денну карантинну політику щодо приїзду в країну з-за кордону. За заявами авіакомпаній, аеропортів та готельного сектору, така політика стримує міжнародні поїздки в той момент, коли вони сподівалися на відновлення.

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Це правило мають переглянути 29 червня, через три тижні після його введення, і його, можливо, замінять "повітряними мостами", що дозволить без обмежень подорожувати між країнами з низьким рівнем зараження.