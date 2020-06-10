Стало відомо, що більше третини великих інституційних інвесторів володіють цифровими активами, найпопулярнішими з-поміж яких є біткойн.

Про це повідомляє Markets Insider із покликанням на опитування компанії Fidelity Investments, у якому взяли участь 744 фірми.

Отож, у 36% учасників дослідження з Європи і США є криптовалюти.

Інституційні інвестори – пенсійні фонди, компанію за бізнес-моделлю сімейного офісу, фінансових консультантів та хедж-фонди.

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Результати опитування за регіонами

У США 27% інвесторів заявили, що вони володіють цифровими валютами. У минулому році цей показник був дещо нижчим – 22%. Однак 2019 року участь в опитуванні Fidelity взяла 441 американська компанія.

У Європі 45% респондентів зазначили, що володіють криптовалютами.

Яка з криптовалют стала найпопулярнішою з-поміж інвесторів

З-поміж усіх цифрових активів саме біткойн виявився найпопулярнішим. Так, понад 25% респондентів заявили, що володіють саме біткойном, а 11% надають перевагу Ethereum.

Результати опитування підтверджують загальну тенденцію, яку ми спостерігаємо на ринку, учасники якого виявляють все більшу зацікавленість криптовалютами, як ще одного інвестиційного активу,

– зазначив Том Джессоп, президент Fidelity Digital Assets.

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Інвестори все ще не довіряють криптоактивам

Попри зростання попиту на криптовалюти, усе ще присутні побоювання щодо інвестицій у такі активи. Зокрема, з-поміж основних ризиків ринку криптовалют респонденти відзначили волатильність курсу цифрових валют та ймовірність махінацій з цими активами.