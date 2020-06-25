Ціна біткойна впала на 7%, опустившись нижче 9 000 доларів. Про причини падіння та яка ціна біткойну зараз, читайте на Фінанси 24.

На час написання новини ціна біткойну становила 9 227 доларів. Проте напередодні вона опустилася нижче 9 000 доларів, з 9 660 протягом семи годин. Падіння на 7% відбулося на фоні ліквідації довгих ф'ючерсних контрактів на суму 55 мільйонів доларів на BitMEX, пише CoinTelegraph.



Ціна BTCUSD / TradingView

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Чому впав біткойн

Чотири чинники, ймовірно, стоять за раптовим зниженням ціни криптовалюти з найбільшою капіталізацією. А саме: рух акцій, тиск продажу з боку майнерів, тривалий період низької волатильності та неспроможність перетнути цінову межу у 10 тисяч доларів.

Рух акцій

Середа була найгіршим днем для ринку акції за останні 2 тижні. Dow знизився на 2,72%.

Майнери продають біткойн

Різні джерела даних від Glassnode, CryptoQuant та ByteTree вказують на те, що майнери масово продають біткойн. За даними дослідників Glassnode, найбільший приплив біткойна до бірж спостерігався 24 червня:

Вчора ми спостерігали найбільший потік біткойна від майнерів до бірж за рік. В першу чергу це було пов’язано з великими переходами майнерів на Bitfinex, на загальну суму 2 650 біткойнів,

– кажуть у Glassnode.

Коли шахтарі почнуть продавати свої запаси біткойну, це може зробити біржовий ринок вразливим.

Тривала низька волатильність

Трейдери очікували, що в короткостроковій перспективі волатильність на ринках біткойну стане високою з середини червня.

Протягом останнього місяця біткойн демонстрував нестабільний рух цін, тоді як відкритий інтерес до ф'ючерсних бірж продовжував зростати. Це означає, що зростаюча кількість інвесторів очікувала, що біткойн перейде 10 тисяч, але невизначеність між покупцями та продавцями у ключовій точці змусила волатильність залишатися низькою.

Неспроможність перетнути межу у 10 тисяч доларів

Ціна біткойна здебільшого за останні десять місяців коливалася в межах від 10 тисяч до 6 тисяч доларів.

Починаючи з жовтня 2019 біткойн тричі наближався до позначки в 10 тисяч доларів, але так і не міг її перетнути. Це може призвести до того, що ціна відкотиться до 8 тисяч. Але аналітики не вбачають у цьому великої проблеми.

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Є чудовий шанс, що біткойн впаде до 8 тисяч чи навіть семи на шляху до цілі у 14 тисяч. Я думаю, що біткойн досягне 14 тисяч ще цього року. Насправді все залежить від акцій,

– сказав Сатоші Фліпер.

Всі ці фактори сприятимуть падінню біткойну у короткій перспективі, але аналітики певні того, що ця криптовалюта покаже великий дохід ще цього року.