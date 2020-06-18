Обіг монет в США припинився через коронавірус. Причина у зупинці бізнесу, який ці монети передавав банкам.

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив Конгресу в середу, що обіг фізичної монети припинився на фоні спалаху коронавірусу, але центральний банк працює над тим, щоб виправити це, повідомляє CNBC.

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Що сталося з доларовими монетами

Джон Роуз, член Палати представників, заявив, що банки в штаті Теннессі повідомляють, що щотижня вони отримують менші, ніж зазвичай, обсяги монет. Роуз запитав Пауелла, чи знає центральний банк про дефіцит у виробництві та розподілі валюти, і чи є плани збільшити асигнування до їх звичайних рівнів.

Причини зникнення монет

Сталось те, що з частковим закриттям економіки, обіг монет в економіці зупинився ... Місця, куди ви б поїхали здавати монети та брати кредит ... вони не працюють,

– сказав Пауелл.

"Вся система обігу монет начебто зупинилася. Ми це добре знаємо: ми працюємо з монетним двором і працюємо з резервними банками. І коли економіка знову відкриється, ми побачимо, що обіг монет відновиться," – додав він.

Поширення COVID-19 по всій території США протягом першої половини року призвело до зростання безконтактних платежів, оскільки більше американців сидять вдома та здійснюють покупки в Інтернеті за допомогою PayPal або кредитних карток. Однак безпрецедентне закриття бізнесу також призвело до уповільнення темпів, з якими обмінюються фізичні гроші та монети.

Компанії, які отримують значну частину своїх доходів фізичною готівкою, включаючи ресторани та магазини, зазвичай тримають свої прибутки в місцевих банках. Ця регулярна діяльність у поєднанні з регулярними надходженнями нових грошей з американських монетних дворів сприяє поповненню банків монетами, щоб потім їх дати у місцевий обіг.

Тож, коли такі штати, як Нью-Йорк, закрили ресторани та торговельні точки, нормальний обіг американських грошей сповільнився і банки їх не змогли поновити у своєму запасі.

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Бізнес в США

Коментар Пауелла щодо монет в США був частиною його свідчень перед Комітетом з фінансових послуг Палати в середу. Він також попередив Сенатський комітет з банківських питань у вівторок про "значну невизначеність" щодо відновлення економіки від коронавірусу та заявив, що малий бізнес піддається ризику.