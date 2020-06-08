Один з найбільших інвестиційних банків прогнозує падіння долара щодо інших валют на фоні економічного відновлення.

Goldman Sachs почав відкривати короткі позиції на ринку, оскільки очікує, що відкриття економіки змусить інвесторів "вийти" з безпечного долара та вкладати свій капітал де-інде, пише CNBC.

До теми Прогноз на ринку валют: що чекає на долар у червні

Що таке коротка позиція

Короткий продаж валюти передбачає запозичення цієї валюти, продаж її за поточною ринковою ціною, а потім чекання падіння ціни, щоб повернути валюту за нижчою ціною та повернути позику. Тому короткий продавець отримує прибуток, якщо валюта знецінюється протягом цього періоду.

У що Goldman Sachs радить інвестувати

Інвестиційний банк наразі розглядає привабливою норвезьку крону. Протягом останніх тижнів ця валюта зміцнюється і у Goldman Sachs рекомендують купити USD/NOK із цільовою ціною 8,75 крони щодо долара. Stop loss радять поставити на позначці 10,25. Наразі крона щодо долара – 9,29.

Більше про валютні пари читайте у матеріалі Валютні пари: що це таке та як на них заробити.

Чому прогнозують падіння долара

Економіка починає відновлюватися після послаблення карантинних заходів. У багатьох країнах, зокрема європейських зменшується рівень захворювання COVID-19. У ЄС виділили 750 мільярдів євро на фонд з відновлення наслідків пандемії. Натомість США і далі лідирують за кількістю хворих, рівень безробіття зростає, країну охопили масові протести та існує загроза розірвання торговельної угоди з Китаєм. Всі ці події не сприяють зміцненню долара, а навпаки. У Goldman Sachs додають, що за умов відновлення економіки інвестори почнуть вкладати гроші у інші більш ризиковані та прибутковіші активи, аніж долар.

Що це означає для гривні

Якщо долар і справді впаде, то курс гривні щодо долара зміцниться. Але щодо євро та інших валют – ні. Ця тенденція спостерігається вже кілька тижнів. Гривня протягом більше ніж місяць зміцнювалася щодо долара, але падала щодо євро.