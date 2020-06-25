Загроза другої хвилі коронавірусу, високі показники безробіття, доходи компаній та попит на нафту. Що рухатиме фондовими ринками цього четверга.

Американський фондовий ринок врешті піддався занепокоєнню з приводу другої хвилі коронавірусу, хоча спочатку цілковито ігнорував ці побоювання, пише Investing.

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Як коронавірус впливає на фондові ринки

Індекс Dow Jones в середу впав більш ніж на 700 пунктів, а технологічні гіганти не змогли зберегти рекордний темп зростання.

Підприємства по всій території США намагаються знову відкритися, хоча як і раніше виникають нові локальні епіцентри зараження. Це призвело до побоювань, що той прогрес, який вдалося відновити, знову перервуть черговим раундом карантину. Компанія Apple вже закрила кілька своїх магазинів і ще оголосила про закриття 7 магазинів в районі Х'юстона починаючи з четверга.

Групи ресторанів, роздрібних мереж, а також туристичних фірм і компаній з організації відпочинку та розваг можуть відчути на собі удар, якщо карантинні обмеження введуть повторно. А нафтовий сектор, який нарешті почав відновлюватись після різкого падіння попиту у березні та квітні, відчуває тиск через повільні темпи відновлення.

Що впливатиме на ринок у четвер

Звіти про доходи компаній

Низка компаній у четвер звітуватиме про свої доходи на фоні карантину та пандемії. Зокрема ресторанний оператор Darden Restaurants Inc., який володіє мережами Olive Garden і Longhorn Steakhouse, за прогнозами Investing.com втратить на одній акції 1,71 долара при 1,2 мільярда доларів прибутку.

Аналітики очікують, що прибуток компанії Nike складе 12 центів на акцію при доході в 7,4 мільярда доларів.

Нафта знову в центрі уваги

Ф'ючерси на американську сиру нафту марки WTI в середу впали майже на 6% після того, як уряд заявив, що запаси нафти в країні збільшилися навіть більше, ніж очікувалося. У той же час видобуток також зріс, що вказує на те, що виробники сланцю знову працюють з WTI.

Енергетика була найслабшим сектором індексу S&P 500 за перші півроку 2020, незважаючи на поступове повернення після мінімумів в березні і квітні. Тоді попит на нафту і нафтопродукти різко впав через закриття підприємств у зв'язку з епідемією COVID-19. Продаж нафти в середу також тиснув на акції великих нафтових компаній, зокрема Exxon Mobil Corp, Royal Dutch Shell та B PLC.

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Безробіття у світі

У четвер уряд США повідомить про щотижневі показники безробіття. Рівень потроху падає, але це все ще рекордне безробіття після Другої світової війни. Очікують, що первинні заявки на допомогу з безробіття за 15-21 червня складуть 1,3 мільйона, а число заявок на подальшу виплату допомоги по безробіттю очікується на рівні 19,9 мільйона. Це менше ніж тижнем до того.