США починає відновлювати економіку і якщо це "дозволить" коронавірус, то у 2021 економіка почне зростати, а безробіття падати.

Економіка США цьогоріч скоротиться на 6,5% за прогнозами Федеральної резервної системи (ФРС), передає The Guardian. До 2022 року процентні ставки будуть близькими до нуля.

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Що буде з економікою США

ФРС сподівається, що економіка США повернеться до зростання в 2021 році, коли рівень безробіття впаде до 9,3%, а ВВП збільшиться на 5%, а потім зросте 3,5% в 2022 році. Проте все це залежить від пандемії коронавірусу, яку країні не вдається контролювати.

Криза в галузі охорони здоров'я, що триває, в найближчій перспективі буде значною мірою залежати від економічної активності, зайнятості та інфляції, і створює значні ризики для економічних перспектив у середньострокових термінах,

– йдеться у повідомленні.

ФРС знизила процентні ставки майже до нуля в березні, коли глобальна пандемія коронавірусу прийшла в США, а потім придбала більше 2 трильйонів доларів казначейських і іпотечних цінних паперів, щоб забезпечити безперебійне функціонування ринку.

Фондові ринки позитивно реагують

Фондові ринки відскочили від великого падіння на початку спалаху коронавірусу, коли інвестори зробили ставку на швидке відновлення у формі V. Ринки також зросли завдяки домінуванню в секторі технологій американських індексів.

Техкомпанії стали явними переможцями під час пандемії. Apple, Amazon, Facebook та Microsoft останнім часом досягли найвищих показників.

Американські фондові ринки, які падали останніми днями, відскочили після заяви ФРС у середу.

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Безробіття в США

ФРС також прогнозувала, що різке зростання рівня безробіття незабаром почне скорочуватися, знизившись до 5,5% до 2022 року.

Ринок праці у США – хоч все ще страждає від пандемії – пережив свою найгіршу стадію.

Минулого тижня управління праці оголосило, що рівень безробіття в травні знизився до 13,3% з 14,7% у квітні, оскільки деякі люди повернулися до роботи. Але цей показник як і раніше є найвищим, який він був з 1940-х років, і департамент праці заявив, що труднощі зі збиранням даних під час пандемії означають, що цей показник, ймовірно, на 3% вищий.