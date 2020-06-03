Ethereum може обігнати біткойн за темпами зростання: що про це свідчить
Друга за ринковою вартістю криптовалюта, Ethereum (ETH), може випередити біткойн за темпами зростання ціни. Таку думку висловив відомий макроінвестор Рауль Пал.
Експерт опублікував низку дописів на своїй сторінці в Twitter, присвячених зростанню ціни Bitcoin, пише ForkLog. Водночас, про те, коли другій за ринковою капіталізацією криптовалюті вдасться перевершити біткойн, Пал не не розповів.
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Отож, за словами експерта, ціна Ethereum зростатиме на рівні з біткойном.
Рауль Пал не назвав конкретного часового відрізку, коли Ethereum все ж перевершить біткойн за своєю вартістю. Однак упродовж останнього тижня ринкова ціна Ethereum зросла на понад 20%.
Такий стрімкий підйом свідчить про те, що ETH уже обігнав біткойн за темпами зростання у короткостроковий період.
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Також Ethereum встановив ще один рекорд. Так, обсяг довгих позицій криптовалюти на біржі Bitfinex досяг історичного максимуму на рівні 435 мільйонів доларів.
У результаті Віталік Бутерін, співзасновник Ethereum, заявив про завершення розробки рішень для масштабування мережі ETH на другому рівні. Цьому оголошенню передувало те, що розробник OmiseGO представив рішення для масштабування ETH. Раніше цією розробкою скористався Tether.
Що відомо про ціни на Ethereum та Bitcoin
- Станом на середу, 3 червня 2020 року, ціна Ethereum становить 236,91 долара за одну одиницю криптовалюти.
- Вартість біткойна – 9 519,49 долара за BTC. Напередодні ціна біткойна перетнула межу в 10 тисяч доларів.