Пандемія COVID-19 спричинила кризу у світі. Багато компаній втратили прибутки, а їхні акції впали. Проте є і переможці у цій коронакризі.

З моменту як ВООЗ назвала коронавірус пандемією 11 березня, у світі захворіли 8,4 мільйона осіб, а лише в США померло понад 100 тисяч, економіку закрили, а потім повільно відновили, а фінансові ринки стали рекордно нестабільними, пише MarketWatch

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100 днів пандемії

Поширення коронавірусу почалося значно раніше, але 11 березня його визнали пандемією. Сьогодні, 19 червня минає 100 днів з моменту заяви ВООЗ.

З дня цієї заяви середній показник Dow Jones Industrial піднявся на 4,4%, S&P 500 виріс на 8%, а Nasdaq – на 18,8%.

Які сектори показали найбільший прибуток

Серед 11 секторів S&P 500 інформаційні технології стали явним переможцем під час пандемії, давши приріст у 17,2%.

Нафта відскочила від дна

Хороший показник для енергетики після оголошення пандемії від 10 березня відображає часткове відновлення цін на нафту, оскільки американська економіка почала відновлюватися. Відновленню цін ринок завдячує угоді країн ОПЕК+. 6 червня країни продовжили скорочення виробництва до кінця липня.

Ось графік, що показує котирування нафти WTI протягом 2020 року:



Котирування нафти WTI / MarketWatch Котирування нафти WTI / MarketWatch

Ціна нафти WTI в середу знизилася на 2% до 37,76 долара, що на 10% вище, ніж ціни 10 березня – 34,36 долара. Та це все одно на 38% нижче кінця 2019 року.

Dow Jones Industrial Average

Apple, Microsoft та Nike виявилися переможцями за ці 100 днів, натомість очікувано, що Boeing втратив в ціні. Серед переможених також Coca-Cola та McDonald's.

S&P 500 переможці та переможені

Переможцями в час коронакризи виявилися такі компанії. Їх акції зросли на 45-57%:

Diamondback Energy Inc – 56.8%;

Abiomed Inc. – 54.6%;

Halliburton Co. – 49.7%;

Fortinet Inc. – 49.3%;

PayPal Holdings Inc. – 49.3%;

Cadence Design Systems Inc. – 47.9%;

West Pharmaceutical Services Inc. – 47.2%;

Chipotle Mexican Grill Inc. – 45.9%;

United Rentals Inc. – 44.8%;

Marathon Oil Corp. – 44,8%.

Натомість програли від коронакризи наступні компанії, чиї акції впали на 25-42%:

Xerox Holdings Corp. – -41.7%;

Coty Inc. Class A – -39.6%;

Simon Property Group Inc. – -35.7%;

Cincinnati Financial Corp – -35.3%;

Delta Air Lines Inc. – -32.4%;

Nordstrom Inc. – -32.1%;

SL Green Realty Corp. – -31.1%;

Tapestry Inc. – -25.7% ;

; L Brands Inc. – -25.6%;

Kohl's Corp. – -25.4%.

Nasdaq-100 переможці та переможені

Переможці:

MercadoLibre Inc. – 56.2%;

Tesla Inc. – 53.7%;

Lululemon Athletica Inc. – 48.8%;

PayPal Holdings Inc. – 49.3%;

Autodesk Inc. – 44.1%;

Cadence Design Systems Inc. – 47.9%;

Seattle Genetics Inc. – 47.4% ;

; JD.com Inc. ADR Class A – 48.3%;

DexCom Inc. – 44.4%;

Splunk Inc. – 38.9%.

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Переможені: