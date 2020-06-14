Ринки обвалилися найбільше з часу березня через економічні прогнози. Цього тижня стане зрозуміло чи пішли на відновлення Китай, США, Великобританія та Канада.

Минулого тижня ми побачили, що торговельний баланс Китаю залишається позитивним, однак це відбулося в основному через різке падіння імпорту, при цьому експорт лише незначно впав. ФРС дала досить похмурий прогноз для економіки США і водночас зазначила, що облікова ставка залишатиметься близькою 0% до 2022. Про це пише Investopedia.

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Економічні події цього тижня

Неділя, 14 червня

Китайське промислове виробництво (травень);

Китайський рівень безробіття (травень).

Понеділок, 15 червня

Рішення щодо процентної ставки Банку Японії;

Торговельний баланс єврозони (квітень);

Індекс виробничої активності NY Empire (червень).

Вівторок, 16 червня

Зміна кількості людей, що подалися на безробіття у Великобританії (травень);

Індекс середнього прибутку у Великобританії (квітень);

Заява про валютну політику Банку Японії та пресконференція;

Звіт щодо роздрібної торгівлі та основні роздрібні продажі США (квітень);

Індекс споживчих цін Німеччини (травень);

Заробітна плата єврозони (1 квартал);

Економічний настрій ZEW Єврозони (червень);

Промислове виробництво в США (травень);

Японський торговий баланс (травень).

Середа, 17 червня

Індекс споживчих цін єврозони (травень);

Індекс споживчих цін Великобританії (травень);

Американські дозволи на будівництво (травень);

Будівництво житла в США (травень);

Індекс споживчих цін Канади (травень).

Четвер, 18 червня

Рішення щодо процентної ставки Банку Англії та протокол наради.

П’ятниця, 19 червня

Роздрібні продажі в США (травень);

Роздрібні продажі в Канаді (травень).

Роздрібні продажі в США, Великобританії та Канаді

Усі три країни цього тижня повідомлять про роздрібні продажі і це буде одним з найкращих показників їх економічної міцності. Споживчі витрати складають майже 60% ВВП в Канаді, майже 2/3 у Великобританії та майже 70% в США. Це означає, що введення карантинних заходів, через які перестали працювати низка точок продажів та надання послуг, вдарило по економіці. Оскільки три країни, можливо, знову відкриються в цьому місяці, травневі цифри можуть означати ще низькі продажі, або, як це було з безробіття в США, показати, що почалося відновлення.

Китайське промислове виробництво

Поки споживчі витрати керують економікою США, промислове виробництво лежить в основі економіки Китаю. Незважаючи на те, що Китай розвиває все більший вплив на сферу послуг, його промисловість та виробництво залишаються величезною світовою енергетикою. Тому, коли Китай повідомить про промислове виробництво у неділю, 14 червня, це стане найкращим показником його економічного стану.

Китаю вдалося дуже успішно тримати під контролем поширення вірусу в своїх межах, незважаючи на те, що є найбільш населеною країною на землі, він не входить в топ 10 країн за кількістю інфекцій чи смертей. Принаймні, якщо опиратися на офіційні дані самого Китаю. Однак, навіть якщо Китай може відкрити свої заводи, незрозуміло, чи буде достатньо попиту на їх постачання.

Податок на Amazon

Пандемія COVID-19 завдала значного тиску на місцеві бюджети в США. Попит на соціальні послуги був вищим, ніж будь-коли, оскільки люди стикаються з бідністю через економічну кризу, і міста працюють над контролем поширення інфекції. Водночас, скорочення та карантин зменшили податкові надходження, що поставило міста у скрутне становище. Щоб розв'язати цю проблему, міська рада в Сіетлі розглядає податок на роботодавців із заробітною платою понад 7 мільйонів доларів (за винятком неприбуткових організацій, продуктових, освітніх та державних установ). Податок, який отримав назву "Амазонський податок", через наявність у місті штаб-квартири корпорації-гіганта, покликаний допомогти зняти частину фіскального тягаря, який інакше ляже на сім'ї робітничих класів.

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Цей один податок сам по собі, ймовірно, не впливає на Amazon та ринок взагалі. Однак Сіетл – це лише одне з багатьох міст по всій країні, які через цю кризу потрапили у скрутне становище. Якщо цей податок буде ухвалений, багато інших міст можуть наслідувати його. Це може призвести до переїзду компаній або до того, що влада багатьох міст перегляне субсидіювання схожих корпорацій у своїх містах. Так чи інакше, це може означати зміну відносин між містами та корпоративним штабом у їхніх містах, тому слідкуйте за Сіетлом.