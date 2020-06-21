Акції глобальних компаній ростуть в умовах пандемії та кризи. Економісти пропонують різні причини того чому так відбувається.

США зіткнулися з глобальною пандемією, економічним крахом та масовими протестами. Проте у період з 23 березня до кінця минулого тижня ринок зріс на 45%, практично нівелювавши падіння, яке спостерігалося на початку пандемії, пише npr.

Економісти вважають фондовий ринок "провідним показником" економіки, тобто він часто сигналізує, куди спрямована реальна економіка. Але зараз він може бути неправдивим сигналом.

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Чому фондовий ринок не зважає на пандемію

Аналітики та економісти не дійшли згоди щодо того, чому в умовах пандемії та світової економічної кризи фондові ринки ростуть. Тому пропонують кілька теорій.

Теорія про "нудьгуючих американців"

В основному американці стали нудьгувати. Вони сидять вдома та позбавлені будь-яких розваг: спорту, ресторанів, кіно тощо. В цих умовах вони звернулися до фондового ринку. Близько 800 000 нових людей вирішили вкластися в активи на фондовому ринку.

Теорія про імунітет корпоративної Америки

Фондовий ринок представляє лише частину економіки: публічні корпорації. В той час як ресторани, магазини та інші малі підприємства явно страждають від кризи, більшість з них не котируються на фондовому ринку.

Тим часом, Facebook, Amazon, Apple, Netflix та Google становлять близько 20% вартості S&P 500, і вони досить добре справляються під час пандемії.

Корпоративна Америка також отримує підтримку від Федеральної резервної системи, яка купує трильйони доларів корпоративних облігацій для стимулювання економіки.

Теорія підтримки ФРС

Ця теорія говорить, що ФРС використовує свою необмежену машину для друку грошей, щоб одноосібно підтримувати фондовий ринок. "ФРС сам по собі є важливим оповіданням", – говорить Роберт Шиллер, нобелівський лауреат у сфері економіки. Насправді, за його словами, магія ФРС щодо реальної економіки обмежена. Але її заяви явно рухають ринки, і вона має велику силу як розповідача.

Теорія страху втрачених можливостей

"Я думаю, що страх упустити вигоду є вагомою річчю серед інвесторів", — говорить Шиллер. Страх залишитися за бортом і не взяти участі в такому ралі спонукав інвесторів і трейдерів по всьому світу купувати акції різних компаній, за будь-якими цінами, навіть тоді, коли ситуація навколо економіки та бізнесу була просто жахливою.

Теорія відсутності альтернативи

З такою відсотковою ставкою (0-0,25%) єдиним, де можна заробити гроші лишається фондовий ринок. Тому інвестори вкладають у нього, тому що немає іншої альтернативи.

В основному, економіка сповільнилася, що призвело до меншої кількості хороших інвестиційних можливостей. Тим часом у людей та установ спостерігається велике накопичення заощаджень і нікуди їх розмістити. Це пояснює, чому процентні ставки були настільки низькими.І це може пояснити, чому ціни на акції були настільки високими.

Теорія ефективного ринку

Ефективна теорія ринку зачарувала покоління економістів. Вона змальовує фондовий ринок як супермашину для обробки інформації, де знання про події у світі збираються мозковими інвесторами, які раціонально купують та продають акції на основі найкращої інформації про їх майбутні показники. Теорія, по суті, говорить, що ціни на акції завжди праві.

Згідно з цією теорією, акції фондового ринку за останні кілька місяців відобразили раціональних інвесторів, які побачили ознаки того, що пандемія не буде надто поганою і що відновлення буде справді хорошим.

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Замість раціональної оцінки пандемії та її майбутніх наслідків для економіки, Шиллер бачить потенційно "бажані думки у мисленні людей" за останні кілька місяців. Він каже: "Якщо політик скаже вам, що прийшов час знову відкритись, а епідеміолог скептично до цього поставиться, можливо, політик виграє, тому що в його історію більше хочеться вірити”.