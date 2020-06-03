Споживання в американському суспільстві рекордно скоротилося. Зараз це загрожує економіці більше, ніж пандемія.

Найбільша загроза відновлення світової економіки та ринку є низьке споживання серед населення, особливо це підсилюється соціальними заворушеннями, якщо говорити про США. Про це розповіла аналіткиня Вікторія Фернандес з Crossmark Global Investments, передає CNBC.

До теми Протести в США: як вплинуть на долар та фінансові ринки

Якщо ви подивитеся на ситуацію місяць-два тому, то головною загрозою був COVID-19. Але ми могли б відкрити заводи. Ми могли б повернути виробництво. Якщо у нас зараз немає споживчого попиту, то все це втрачає сенс і не допоможе економіці,

– розповіли аналітики "Trading Nation" у коментарі CNBC.

Як протести впливають на споживання

Протести, що із мирних перейшли у жорстокі по всій Америці, погіршують ситуацію, створюючи тиск на нещодавно відкритий бізнес.

"Тепер, коли у нас є ці заворушення, багато з тих місць, які були відкриті лише тиждень-два, вже закриваються. Я сама це бачила у Х'юстоні. Саме це зараз стане найбільшою проблемою. Чи можемо ми повернути той рівень споживання, який був раніше?" – розмірковує Вікторія Фернандес.

Якщо протести перейдуть у виключно мирний характер або й припиняться взагалі, то є шанс на відновлення рівня споживання. Попри значну втрату робочих місць серед американців, вони все ще мають гроші, переконана експертка. "Ми спостерігали рекордно високу економію за останні кілька тижнів. Тепер ми повинні ці гроші влити в економіку."

Бюро економічного аналізу США встановило, що у квітні рівень особистих заощаджень досяг 33%. Це найвищий рівень з моменту, коли відділ почав збирати дані в 1960-х.

Варто знати Протести у США, торговельні рішення КНР та ріст цін на нафту: що відомо про ситуацію на ринках

Що відомо про протести в США