Друге півріччя несе в собі низку викликів для фінансових ринків. Інвесторам цього тижня варто звернути увагу на поширення коронавірусу, економічні показники США, переговори щодо Brexit та виклики перед єврозоною.

Пандемія поширюється

Флорида та Техас, два штати, які стали останніми гарячими точками спалаху коронавірусу в США, обидва повідомили про нові одноденні рекорди збільшення кількості підтверджених випадків COVID-19 у суботу – майже 20 000 додаткових захворювань. Траєкторія пандемії залишається основним джерелом невизначеності для інвесторів, пише Investing.

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Економічні показники США

У понеділок управління Institute of Supply повідомляє про своє опитування американської невиробничої діяльності. Економісти прогнозують повернення на позитивну територію. Тим часом фірма даних IHS Markit опублікує дані про американську діяльність.

Щотижневий звіт у четвер про кількість безробітних, що звернулися по допомогу покаже, як рівень нових звільнень продовжує залишатися підвищеним навіть при відкритті бізнесу. Це свідчить про те, що відновлення на ринку праці буде повільним, вважають економісти.

Також у четвер Walgreens Boots Alliance підсумовує дані про ціни американських виробників за квартал.

Друге півріччя

Закінчивши першу половину 2020 року на високому рівні, фінансові ринки переходять у друге півріччя з надіями на вакцину. Економічні дані за межами Європи та Китаю також свідчать про те, що відбувається відновлення.

Але декілька перешкод все-таки є. Досі незрозуміло, чи продовжить Конгрес США доплату безробітним після 31 липня. Напередодні президентських виборів у США в листопаді ситуація буде невпевненою, особливо якщо демократ Джо Байден продовжить лідирувати за опитуваннями.

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Попереду виклики єврозони

Німеччина щойно перейшла до шестимісячного ротаційного головування в Європейському Союзі в той час, коли блок стикається з найбільш глибоким спадом після другої світової війни.

Лідери ЄС повинні погодитись на багаторічний бюджет у розмірі понад 1 трильйон євро (1,1 трильйона доларів США), створити фонд відновлення економіки, який найбільше постраждав від COVID-19, та уточнити подальші відносини з Британією після Brexit.

Brexit

Минулого тижня переговори про Brexit розпочалися на тлі серйозних розбіжностей між двома сторонами, причому головний переговорник ЄС Мішель Барньє скаржився на відсутність поваги та прихильності з боку британського уряду.

На цьому тижні обидві сторони мають відновити переговори в Лондоні, але, мабуть, це не принесе більше успіху.

Британія залишила найбільший торговий блок у світі 31 січня, але досягнуто невеликого прогресу в розробці нових відносин із настанням кінцевого терміну.