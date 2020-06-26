Доходи українців падають під час кризи, а рівень безробіття стрімко зростає. Проте є й ті, кому вдається заробити на кризі та примножити свої заощадження.

Останнім часом наше життя стає все менш передбачуваним. Пандемія коронавірусу поставила багатьох в глухий кут. Однак є професії і компанії, які не тільки не постраждали в період кризи, а й стали більш прибутковими. У матеріалі 24 каналу розповідаємо про те, якими навичками необхідно володіти, щоб успішно проходити кризові періоди.

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Українці втрачають дохід та роботу

За даними КМІС, в кінці березня більшість (90%) населення України турбувало поширення коронавірусу і майже половина (46%) постійно переживала через невизначеність ситуації. Однак з плином часу на перший план виходять проблеми економічного характеру. Багато видів бізнесу серйозно постраждали через падіння виручки, інші були змушені зовсім закритися. В результаті, пандемія призвела до того, що рівень безробіття в Україні зріс і може скласти 11,5% у другому кварталі 2020 року, повідомили в НБУ. Сьогодні, щоб зберегти свої доходи потрібно спрогнозувати розвиток ситуації і підготуватися до неї.

Важливість прогнозування

Навіть за часів турбулентності залишаються речі, які ми можемо спрогнозувати. Зараз все частіше говорять про те, що восени почнеться друга хвиля пандемії. Це означає, що можливе посилення карантинних заходів і погіршення ситуації в економіці. Безумовно, кожна розсудлива людина чітко розуміє, що до таких перспектив слід готуватися заздалегідь. Адже криза це не тільки важке випробування і спад, а й унікальна можливість для того, щоб заробити і стати більш забезпеченою людиною.

Саме тому варто почати придивлятися до тих галузей, які дозволяють заробляти в період кризи. При правильних діях ті кроки, які ви зробите сьогодні, дадуть можливість створити джерело пасивного доходу.

Варто визнати, що пандемія коронавірусу привела не тільки до падіння в багатьох сферах в економіці. Для деяких професій дистанційна зайнятість нічим не гірше, а часто і краще роботи в офісі. Крім того, поточна ситуація призвела до зростання доходів цілого ряду галузей. Які ж компанії виграли від кризи, і яка професія дозволить вам зберегти і примножити ваші доходи в кризу?

Хто виграє від кризи

"З одного боку, епідемія коронавірусу призвела до зростання попиту на послуги сервісів для онлайн-комунікації, наприклад, месенджер Slack, розважальні ресурси (Netflix), соціальні мережі (Facebook). Зростання показали також продажі онлайн-магазинів (Amazon). Для прикладу візьмемо компанію Netflix, яка надає сервіс потокового відео. Її акції показали зростання з середини березня 2020 року на 56% до більш ніж 465 доларів (станом на 24 червня)", – розповідає Євген Шакотько, аналітик Київського філіалу Forex Club.

У середині березня акції Netflix коштували 298 доларів. Відтоді із різкими злетами у квітні та червні, акції продовжують рости і вже досягли свого нового рекорду - 466 доларів.



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Трейдер – професія майбутнього

"З іншого боку, великі можливості для заробітку на поточній кризі були у тих, хто вчасно міг вкласти гроші в прибуткові компанії. Мова саме про трейдерів. Досвідчені учасники фінансових ринків, які змогли проаналізувати ситуацію і вчасно вкластися в акції з великим потенціалом для зростання (наприклад, акції Netflix) заробили хороші гроші. Майбутня друга хвиля пандемії відкриває перед усіма трейдерами нові можливості по збільшенню свого капіталу. Ті, хто правильно спрогнозує ситуацію і вчасно зробить угоди з потрібними активами, зможе отримати хороший прибуток" – вважає експерт.



Євген Шакотько, аналітик Київського філіалу Forex Club

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Яким буде світ після карантину

Сьогодні стає очевидним, що світ вже ніколи не буде таким, як був до карантину. Багато компаній збанкрутують і багато фахівців залишаться без роботи. Але ті компанії і люди, хто зможе пристосуватися до поточної ситуації і навчитися заробляти в нових умовах, збережуть свої позиції і примножать свій капітал.

Потрібно вчитися приймати виклики, з якими ми стикаємося, брати нові висоти і намагатися отримати максимум від ситуації. Не бійтеся ризикувати і освоювати нові професії. Починайте торгувати на фінансових ринках і ви істотно розширите ваші можливості по збереженню своїх коштів і збільшення капіталу,

– зазначив аналітик Євген Шакотько.