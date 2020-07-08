Пандемія коронавірусу змінила пріоритети на фондових ринках. Багато відомих компаній втратили позиції, тоді як інші, навпаки, лише виграли від кризи. Зокрема, до категорії переможців медичні компанії.

Чому сьогодні вигідно інвестувати саме в активи цієї галузі та як вибрати найвигідніший варіант – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Фахівці радять інвестувати в біотех

Починаючи з лютого, коронавірус один за одним обвалив більшість світових фондових ринків. І хоча нині ситуація поступово починає покращуватись, фахівці не виключають нової хвилі пандемії, тож радять звертати увагу на активи біотехнологічних і фармацевтичних компаній. Передусім, на ті, які займаються розробкою вакцини або ліків від коронавірусу.

За словами Галини Танащук, трейдерки-аналітикині Київської філії МАБТ, широке поширення коронавірусу призвело до того, що компанії медичного сектору стали одними з найбільш затребуваних на фінансовому ринку. Причина в тому, що в результаті пандемії різко зріс попит, по-перше, на лікарську і, вцілому, медичну продукцію.

Усе це ви могли спостерігати самі: нестача в аптеках антисептиків, медичних масок і рукавичок, окремих лікарських препаратів – це ті прояви підвищеного попиту, із якими зіткнулися звичайні люди. У результаті, активи компаній медичного сектору істотно зросли. Зокрема, з середини березня 2020 року окремі компанії цієї індустрії продемонстрували ріст на 25-40%,

– зазначила Галина Танащук.

Чому варто вкладати саме в активи медичної галузі?

Акції компаній медичної галузі в період пандемії коронавірусу стали одними з найбільш привабливих. Причина в підвищеному попиті на медичні та лікарські препарати. Зростання попиту призвело до підвищення продажів, що позитивно позначається на прибутку компаній.

З огляду на те, що пандемія коронавірусу триватиме ще досить довго, ми очікуємо що підвищений попит буде зберігатися. Це означає, що акції компаній цього сектору будуть рости в ціні,

– заявила аналітикиня.

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У які компанії вигідно інвестувати: поради початківцям

Для тих, хто тільки починає свій шлях на фінансовому ринку, експерти рекомендують вибрати великі відомі компанії медичної галузі. Акції цих компаній за останній місяць показали хороший зростання.

Акції Johnson&Johnson збільшилися в ціні з другої декади березня більше ніж на 30% (32,7% з 23 березня 2020 по 8 червня 2020 року).

збільшилися в ціні з другої декади березня більше ніж на 30% (32,7% з 23 березня 2020 по 8 червня 2020 року). Акції BAYER – зросли більше ніж на 40% (44,7 з 23 березня 2020 року по 8 червня 2020 року).

– зросли більше ніж на 40% (44,7 з 23 березня 2020 року по 8 червня 2020 року). Цінні папери Pfizer – піднялися більше ніж на 25% (28,6% з 23 березня 2020 року по 8 червня 2020 року).

Ці компанії є лідерами світового медичного ринку, їх показники стабільні і можуть принести інвесторам гарний прибуток. Ми очікуємо, що ці активи можуть продовжити зростання на тлі триваючого поширення коронавіруса, і початківцям-трейдерам варто до них придивитись,

– стверджує Галина Танащук.

З якої суми краще почати: рекомендації

Досвідчені професіонали рекомендують починати торгувати мінімум з 500 доларів. Якщо ви хочете почувати себе більш-менш упевнено, краще мати на торговому рахунку більше 1500 доларів. Чим більша сума на вашому рахунку, тим більше можливостей для отримання прибутку. Щоб розширити можливості для отримання прибутку, можна використовувати мультиплікатор. Він дає змогу багаторазово збільшити дохід від успішних угод. Однак його слід використовувати з розумом, тому що він також збільшує ризики.

Який приблизний дохід можна отримати? Спробуємо підрахувати прибутки. Візьмемо для прикладу Pfizer, яка показала найменше зростання, з тих компаній медичної галузі, які ми розглянули. Її акції виросли за 11 тижнів всього на 33%. Якщо такі темпи зростання збережуться, то вклавши 1000 доларів, за 3 місяці можна заробити близько 330 доларів. І це без застосування мультиплікатора, який дає змогу істотно збільшити прибутковість.

Які існують ризики?

Трейдинг – одна з найбільш дохідних професій в світі. Однак одна зі складових професії трейдера – це ризик отримати збиток. Щоб убезпечити себе від цього потрібно дотримуватися простих правил управління капіталом.

По-перше, варто використовувати лише частину коштів на вашому рахунку для здійснення окремої угоди. По-друге, необхідно користуватися спеціальними обмежувачами збитків і прибутку: професіонали називають їх stop-loss і take-profit. Також прислухайтеся до порад аналітиків ForexClub, які завжди можуть розповісти вам про те, як убезпечити себе від ризиків.

Отже, як бачимо, навіть обвал фондових ринків не завжди несе тільки збитки. Головне фахово підібрати активи та вчасно інвестувати у них.