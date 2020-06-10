На китайські компанії можуть накласти жорсткі обмеження, якщо вони хочуть торгувати на американських біржах. Це може призвести до виходу з ринків Alibaba та інших компаній.

Новий законопроєкт, націлений проти китайських компаній, що котируються на біржах США, може не лише завадити американським інвесторам, але й завдати шкоди "Уолл-стріт" – який буде лобіювати проти цього закону, заявив професор Гарвардського університету у коментарі CNBC.

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Законопроєкт проти китайських компаній

На фоні напружених відносин з Китаєм Сенат США у травні прийняв законопроєкт, який, по суті, може заборонити багатьом китайським компаніям розміщувати свої акції на біржах США або брати гроші у американських інвесторів.

Закон вимагатиме від цих компаній засвідчити, що "вони не належать або, що вони не контролюються іноземним урядом", і вони будуть піддані аудиту американськими регуляторами протягом трьох років поспіль. Якщо китайські компанії відмовляються від умов або не проходять перевірки, то їм буде заборонено торгувати на біржах США.

Джессі Фрід, професор Гарвардської юридичної школи, заявив, що, хоча ціль цього законодавства – захист американських інвесторів, він "не впевнений, що цей законопроєкт насправді зробить американським інвесторам якесь добро".

За його словами, є висока ймовірність, що техгігант Alibaba припинить торгувати своїми акціями на американських біржах через три роки, якщо закон приймуть.

Навряд чи Китай дозволить проводити аудиторські перевірки. Це призведе до падіння цін на акції цих фірм. І тоді люди, що контролюють ці фірми, дешево їх приватизують, а потім виведуть на біржі в Гонконгу чи Китаї. Це зашкодить американським інвесторам,

– вважає Джессі Фрід.

Чи приймуть закон

За словами професора Фріда, є "вагома причина" вважати, що законопроєкт не приймуть через можливий протест з боку "Уолл-стріт", які лобіюватимуть свої інтереси. Поки законопроєкт ще не винесли на голосування.

"Уолл-стріт буде лобіювати у спробі заблокувати законопроєкт, оскільки на китайських компаніях на американських біржах заробляють. Вони (Уолл-стріт - 24 канал), ймовірно, чинять тиск на людей у Палаті, щоб не допустити закон до голосування. Тому що, якщо його таки поставлять на голосування, то людям важко буде не проголосувати, враховуючи антикитайські настрої" – розповідає Фрід.

Антикитайські настрої швидко набирають сили у Вашингтоні в останні роки як серед республіканців, так і демократів. За останні кілька місяців відносини між двома країнами стали більш різкими – від торговельної війни, до сварки за походження коронавірусу, а нещодавно – щодо пропозиції Пекіну про закон про національну безпеку в Гонконзі.

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Якщо Палата підтримає закон, я не знаю, що зробить Трамп. З одного боку, йому буде важко, після удару Китаю, накласти вето на закон. З іншого боку, Трамп дуже зацікавлений у збереженні першості наших бірж, і він не збирається бачити, щоб ці компанії бігли на біржі в Гонконг, Лондон або континентальний Китай,

– розмірковує Фрід.