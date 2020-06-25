Коронавірус у США та прогноз МВФ щодо економіки: як відреагували ринки акцій у Європі
У четвер, 25 червня 2020 року, європейські фондові ринки продемонстрували різні біржові значення після різкого падіння напередодні. Попри це, споживацькі настрої у Німеччині поліпшилися.
За даними Investing.com, німецький фондовий індекс DAX зріс на 0,1%. Ф’ючерси на французький CAC 40, в основному, ніяк не змінилися, а британський FTSE 100 впав на 0,4%.
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Споживацькі настрої поліпшуються
Згідно з даними німецької дослідницької компанії GfK, настрої споживачів найбільшої економіки Європи, Німеччини, покращилися. Зокрема, цей показник за липень становить -9,6 у порівнянні з попередніми прогнозами, у яких йшлося про значення в -12. У червні такий показник становив взагалі -18,6.
Увага учасників ринків буде прикута на результати засідання Комітету з питань грошово-кредитної політики Європейського центрального банку. У рамках зустрічі заплановано ухвалення програми екстрених закупівель для боротьби з коронавірусом на 600 мільярдів євро.
Падіння фондових ринків напередодні: що стало причиною
У середу, 24 червня, основні європейські фондові індекси знизилися приблизно на 3%. У цей час на Уолл-стріт теж спостерігався найгірший день торгів за останні два тижні: промисловий індекс Доу-Джонса опустився на понад 700 пунктів.
Тригером для такого різкого обвалу на фондових ринках став прогноз Міжнародного валютного фонду про зниження економіки у 2020 році. У МВФ заявили, що пандемія коронавірусу завдала більшої шкоди світовій економіці, ніж вважалося раніше.
Ще одним фактором, який призвів до стрімкого падіння фондових індексів, є стрибок випадків коронавірусу у США, особливо у штатах, де було знято обмеження достроково. Губернатори Нью-Йорка, Нью-Джерсі та Коннектикуту заявили, що жителі штатів з високою кількістю хворих на COVID-19, які прибувають до вищеназваних штатів, повинні перебувати на самоізоляції впродовж 14 днів.
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Новини корпоративної сфери Європи
- Щодо корпоративних новин, то у четвер, 25 червня, увага інвесторів прикута до німецького авіаперевізника Lufthansa. Компанія остаточно врегулювала відносини з профспілкою пілотів, що заощадить їй понад 500 мільйонів євро.
- Тим часом, німецький фармгігант Bayer погодився виплатити 10,9 мільярда доларів за позовами щодо гербіциду, виробником якого він є, під назвою RoundUp. Зокрема, стверджується, що продукт компанії є канцерогенним і спричиняє рак.