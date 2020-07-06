Діяльність у сфері послуг різко відновлюється. У червні вона майже досягла допандемічного рівня.

Сфера послуг повертається до своїх докарантинних рівнів. Проте нові спалахи COVID-19 змушують ресторани закриватися, що загрожує відновленню, пише Investing.

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Як відновлюється сфера послуг

Індекс невиробничої активності

Інститут управління ланцюгом поставок (ISM) заявив у понеділок, що його індекс невиробничої активності підскочив до показника 57,1 у червні, найвищого, починаючи з лютогго. У травні показник становив 45,4. А найнижчий за осатнні 11 років показник був цього квітня – 41,8.

Про що свідчить цей індекс

Якщо індекс перевищує 50, це свідчить про зростання сфери послуг, на яку припадає більше двох третин економічної активності США. Економісти, опитані агентством Reuters, прогнозували, що показник зросте до 48,9 в червні.

COVID-19 не дає економіці "одужати"

Нові спалахи COVID-19 у великих районах країни, включаючи густонаселені Каліфорнію, Флориду та Техас, не дають економіці відновиттися. Кілька штатів повернулися до більш жорстких карантинних заходів, повторно закриваючи ресторани та бари.

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Індекс зайнятості у сфері послуг збільшився до рівня 43,1 у червні у порівнянні з 31,8 у травні. У квітні він становив 30 – найменше з 1997 року.