Курс біткойна 2020: у Bloomberg прогнозують рекордний ріст ціни криптовалюти
Курс біткойна може піднятися у 2020 році до 20 тисяч доларів за одну одиницю криптовалюти. Такий прогноз дав Bloomberg, і він повністю протилежний попереднім передбаченням аналітиків американського банку Goldman Sachs. Зокрема, останні радили інвесторам не вкладати гроші у біткойн цього року.
Найпопулярніша криптовалюта має багато сприятливих фундаментальних і технічних факторів, що вплине на зростання її ціни, пише Markets Insider із покликанням на Bloomberg.
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Щось справді має піти не так, щоб біткойн справді не оцінили і його курс впав,
– зазначили в Bloomberg.
Аналітики компанії впевнені, що у 2020 році біткойн зросте вдвічі, що збільшить і його ринкову капіталізацію.
На нашу думку, біткойн наблизиться до рекордно високого показника в цьому році – це близько 20 тисяч доларів за 1 BTC. Це станеться, якщо криптовалюта слідуватиме тенденції 2016 року,
– стверджують у Bloomberg.
У примітці аналітиків названо основні фактори, які свідчать про зростання курсу криптовалюти. З-поміж них:
- ріст попиту на цифрові валюти;
- більше можливостей для торгів ф’ючерсами на біткойн;
- постійне зниження волатильності криптовалюти.
За словами аналітикині Кеті Стоктон, технічно біткойн уже зміцнив свій рівень, досягнувши 8 тисяч доларів за одну одиницю. Якщо криптовалюта зуміє перевищити 10 тисяч доларів, то курс BTC продовжуватиме рух вгору.
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Як пандемія COVID-19 вплинула на курс біткойна
Окрім того, у Bloomberg переконані, що пандемія коронавірусу пішла на користь вартості біткойну. Спеціалісти компанії назвали три причини, які свідчать про це:
- По-перше, курс біткойна не дуже постраждав, тоді як фондові ринки рекордно обвалилися з початком пандемії. Криптовалюта короткочасно знизилася в ціні, однак швидко змогла відновити свої позиції.
- По-друге, коронавірус прискорює перехід від паперової валюти до цифрової.
- По-третє, антикризові заходи світових центральних банків "допомагають незалежним активам, таким як золото й біткойн".
Аналітики Bloomberg не прогнозують стрімкого зростання ціни інших криптовалют, наприклад, того ж самого Ethereum.