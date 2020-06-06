Курс біткойна може піднятися у 2020 році до 20 тисяч доларів за одну одиницю криптовалюти. Такий прогноз дав Bloomberg, і він повністю протилежний попереднім передбаченням аналітиків американського банку Goldman Sachs. Зокрема, останні радили інвесторам не вкладати гроші у біткойн цього року.

Найпопулярніша криптовалюта має багато сприятливих фундаментальних і технічних факторів, що вплине на зростання її ціни, пише Markets Insider із покликанням на Bloomberg.

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Щось справді має піти не так, щоб біткойн справді не оцінили і його курс впав,

– зазначили в Bloomberg.

Аналітики компанії впевнені, що у 2020 році біткойн зросте вдвічі, що збільшить і його ринкову капіталізацію.

На нашу думку, біткойн наблизиться до рекордно високого показника в цьому році – це близько 20 тисяч доларів за 1 BTC. Це станеться, якщо криптовалюта слідуватиме тенденції 2016 року,

– стверджують у Bloomberg.

У примітці аналітиків названо основні фактори, які свідчать про зростання курсу криптовалюти. З-поміж них:

ріст попиту на цифрові валюти;

більше можливостей для торгів ф’ючерсами на біткойн;

постійне зниження волатильності криптовалюти.

За словами аналітикині Кеті Стоктон, технічно біткойн уже зміцнив свій рівень, досягнувши 8 тисяч доларів за одну одиницю. Якщо криптовалюта зуміє перевищити 10 тисяч доларів, то курс BTC продовжуватиме рух вгору.

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Як пандемія COVID-19 вплинула на курс біткойна

Окрім того, у Bloomberg переконані, що пандемія коронавірусу пішла на користь вартості біткойну. Спеціалісти компанії назвали три причини, які свідчать про це:

По-перше, курс біткойна не дуже постраждав, тоді як фондові ринки рекордно обвалилися з початком пандемії. Криптовалюта короткочасно знизилася в ціні, однак швидко змогла відновити свої позиції. По-друге, коронавірус прискорює перехід від паперової валюти до цифрової. По-третє, антикризові заходи світових центральних банків "допомагають незалежним активам, таким як золото й біткойн".

Аналітики Bloomberg не прогнозують стрімкого зростання ціни інших криптовалют, наприклад, того ж самого Ethereum.