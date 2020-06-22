Інвестори довгий час вбачали у долару безпечний актив, що тримало його на максимуму. У понеділок долар почав падати. Про курс долара щодо євро та фунта читайте на Фінанси 24.

Курс долара

Курс долара знизився на початку торгів на європейських біржах в понеділок, але це після тритижневого максимуму, оскільки інвестори шукали безпечний актив на тлі поновлених проблем щодо другої хвилі спалаху коронавірусу, пише Investing.

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О 3 ранку ET індекс долара, який відслідковує курс долара щодо кошика з шести інших валют, знизився на 0,1% до 97,493. Раніше індекс піднявся до 97,677, що не спостерігалося з початку цього місяця, тоді як долар USD/JPY піднявся на 0,1% до 106,94.

Основним рушієм були побоювання щодо поширення коронавірусу і, можливо, швидкості глобального відновлення, підкреслюючи все ще сильну валютну залежність від кореляції ризиків,

– зазначають аналітики Danske Bank.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у неділю було зафіксовано 183 020 випадків захворювання у всьому світі, основна частина яких – у Північній та Південній Америці. За даними університету Джона Хопкінса, кількість випадків захворювання у світі зараз більше 9 мільйонів.

Курс євро

Курс EUR/USD зріс на 0,1% до рівня 1.1191 після зниження до тритижневого мінімуму в 1168. Це сталося після того, як лідери Європейського Союзу не домовилися про структуру запланованого на 750 мільярдів євро фонду відновлення Covid-19.

З коментарів лідерів, розбіжність, мабуть, не стосується розміру пакету, а скоріше щодо дотацій проти розподілу позик,

– сказали в Danske Bank.

Це створює перешкоду, оскільки чотири члени (Швеція, Данія, Австрія та Нідерланди) особливо висловлюються проти плану виплатити більшість цього фонду у вигляді грантів замість позик.

Лідери ЄС прагнуть досягти домовленостей до літньої перерви, що може означати кінець липня / початок серпня, можливо, на особистій зустрічі.

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Курс фунта стерлінга

GBP/USD набрав 0,2% до 1,2379, тримаючись трохи вище тритижневого мінімуму, спричиненого також через Brexit, оскільки прогрес у торгових дискусіях з Європою був незначним.