Гривня тримається: що буде з курсом долара цього тижня
Цього тижня українська гривня і надалі триматиметься нижче позначки 27 щодо долара. На курс традиційно впливатимуть пандемія COVID-19, аукціони ОВДП, інтервенції Нацбанку, купівля долара населенням, а також сплата бізнесом податків.
Три тижні поспіль гривня повільно, але впевнено зростає, хоча сьогодні українська валюта впала на 4 копійки щодо долара. На основі прогнозу "Мінфіну" 24 канал розібрався що впливатиме на долар цього тижня.
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Яким буде курс гривні цього тижня
За прогнозами "Мінфін" українці зможуть обміняти долар до 26 червня у банках за курсом 26,50-27,00 щодо гривні. В обмінниках фінкомпаній за курсом 26,55-26,95.
Як змінювався курс з початку пандемії
На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла. Проте за червень гривня зміцнилася. Цьому також сприяв транш від МВФ. Станом на 22 червня курс гривні щодо долара НБУ – 26,72.
Яким буде курс долара у 2020
В умовах кризи, яка лише наростає, гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.
Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз "Україна у 2020-2021: Наслідки пандемії" в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 28,50, а в грудні в обмінниках ми побачимо 30. Уряд же вважає, що протягом року середній курс буде 30, а це означає, що долар таки перевищить цю межу, але наприкінці року гривня зміцнить свої позиції і вернеться до позначки 29,50.
Як зміна облікової ставки вплинула на гривню
Нацбанк 13 червня знизив облікову ставку до 6%. Пониження зазвичай негативно впливає на курс гривні, проте наразі криза тримає українську валюту нижче 27 щодо долара. Все тому, що ні населення, ні бізнес масово не скуповують долар. Серед причин: знижена активність бізнесу та закриті кордони, через які не їздять туристи та у значно меншій кількості їздять заробітчани.
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Що впливатиме на курс цього тижня
- Пандемія COVID-19. В Україні заявили про початок другої хвилі пандемії. кількість хворих щодня близька до 900. Через такі антирекорди бізнес побоюється, що їх знову переведуть на карантин. Такі настрої стримують бізнес від продажу валюти, яку вони притримують до більш часів із більшою визначеністю.
- Інтервенції Нацбанку. Щотижня НБУ або викуповує надлишок іноземної валюти, або навпаки продає, щоб заповнити дефіцит. Наразі Нацбанк продовжує викуповувати валюту. Це стримуватиме зміцнення гривні.
- Аукціони ОВДП Нацбанк проводить щотижня, залучаючи гроші інвесторів. В Україні впала облікова ставка до рекордного мінімуму - 6% і 16 червня відбувся перший аукціон з новою ставкою. Результати невтішні. Вдалося залучити 1,96 мільярда гривень, оскільки інвесторів не влаштовує нова дохідність. Другий аукціон буде показовим і його успішний результат (якщо він буде) укріпить гривню.
- Завершення періоду бюджетних платежів. Бізнес повинен сплатити державі податки. А тому експортний бізнес буде здавати іноземну валюту, що зміцнить гривню. Більше того, значні кошти очікують від Нафтогазу, що укріпить гривню.
- Населення продовжуватиме більше здавати долар, ніж купувати, що забезпечить на міжбанку "дешеву валюту". Її закуповуватимуть фінкомпанії та переводитимуть у дешеву безготівкову валюту, що гратиме на зміцнення гривні.