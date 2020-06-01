Експерти прогнозують стабільний курс валют у перший тиждень червня. Майбутня угода з МВФ триматиме курс міцним.

Перший тиждень літа розпочався зі зміцнення гривні. Наприкінці травня курс досягав 27 за долар, тепер повернувся до 26,86. 24 канал зібрав прогнози щодо курсу долара на цей тиждень, 1-5 червня.

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Яким буде курс долара цього тижня

За прогнозами "Мінфін" українці зможуть обміняти долар 1-5 червня у банках за таким курсом: 26,5-27,25 гривні за долар. Дещо вужчий прогноз дає Ліга.Фінанси 26,7-27 гривень протягом першого тижня червня.

Як змінювався курс з початку пандемії

На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла, але тепер знову зміцнюється. Станом на 1 червня курс гривні щодо долара НБУ – 26,86.

Яким буде курс долара у 2020

В умовах кризи, яка лише наростає, гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз "Україна у 2020-2021: Наслідки пандемії" в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 28,50, а в грудні в обмінниках ми побачимо 30. Уряд же вважає, що протягом року середній курс буде 30, а це означає, що долар таки перевищить цю межу, але наприкінці року гривня зміцнить свої позиції і вернеться до позначки 29,50.

Що впливатиме на курс цього тижня

На курс гривні щодо долара впливатимуть:

Традиційні інтервенції Нацбанку. Щотижня НБУ або викуповує надлишок іноземної валюти, або навпаки продає, щоб заповнити дефіцит. У березні Нацбанк продав понад 2 мільярди для стабілізації гривні і, за словами міністра фінансів Марченка, це вберегло гривню від курсу 35-40 за долар. Наразі є надлишок долару, а ринку і Нацбанк навпаки викуповує. Це не дасть гривні зміцнитися. Аукціони ОВДП Нацбанк проводить щотижня, залучаючи гроші інвесторів. Через прийдешню угоду з МВФ, можуть знизити прибутковість ОВДП і навпаки залучити більше інвесторів. Це позитивно вплине на гривню. Аукціон відбудеться 2 червня. Підписання угоди з МВФ має відбутися цієї п'ятниці 5 червня. Позитивні новини про співпрацю України з МВФ завжди зміцнюють національну валюту.

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Крім того, на гривню впливатимуть спекуляції на ринку. А також важливим є те, що це початок тижня, і бізнеси починають новий звітний період, через що не роблять значних коливань на ринку.