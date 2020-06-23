Країни ОПЕК+ скорочують видобування нафти в той час як Китай планує збільшити, щоб стати більш енергетично незалежним.

Китай прагне видобути на 1% більше сирої нафти в цьому році, ніж у 2019 році, і збільшити видобуток природного газу на 4,3%. Про це свідчать офіційні цілі, оголошені Китаєм, передає Reuters. Країна прагне забезпечити собі енергетичну безпеку навіть після колапсу в цінах на нафту, спричиненим коронавірусом.

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Як збільшить видобуток Китай

Найбільший у світі споживач енергії поставив собі за мету виробляти 193 мільйони тонн сировини, або 3,85 мільйона барелів на день, до 2020 року та 181 мільярд кубічних метрів газу, відповідно до річного плану виробництва, оприлюдненого Національною енергетичною адміністрацією (NEA).

Ці цифри порівнюють з фактичним видобутком близько 191 мільйона тонн сирої сировини та 173,62 мільярда кубометрів газу минулого року.

NEA заявило, що зосередиться на розширенні чотирьох ключових баз виробництва енергії для досягнення цілей – одну у відкритому морі у Бохайській затоці на півночі Китаю, а також на березі моря в провінції Сичуань на південному заході, в басейні Ердос і на крайньому заході регіону Сіньцзян.

Нова енергія в Китаї

Китай також має на меті сприяти розвитку так званої нової енергії – включаючи поновлювані джерела енергії, паливний етанол та вугілля до рідин – з метою поліпшення здатності замінювати звичайні вуглеводні.

У річному плані також встановили мету досягти близько 900 гігаватів встановленої потужності з виробництва невикопного палива до 2020 року та додатково знизити частку вугілля в суміші первинної енергії Китаю до приблизно 57,5%.

Частка вугілля в споживанні енергії в Китаї скоротилася до 57,7% у 2019 році, хоча споживання вугілля все ще зросло на 1% у річному обчисленні.

Встановлена ​​потужність з виробництва невикопного палива – складається з гідро-, сонячної, вітрової та атомної енергії – становила трохи нижче 820 гігаватів наприкінці 2019 року, показують дані NEA.

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Ціни на нафту у світі

У квітні ціна на Brent обвалилася до 16 доларів через те, що пандемія призвела до вимушеної зупинки виробництва в багатьох країнах, проте на сьогодні ціна дещо відновилася. Зокрема, 23 червня нафта марки Brent станом на 7:25 на лондонській біржі становила 43,03 долара. Американська нафта WTI – 40,59 долара за барель.

До кризи у світі щодоби споживали 100 мільйонів барелів. JPMorgan прогнозує, що у 2020 в середньому показник впаде до 91 мільйона і, як очікують, докризові обсяги споживання повернуться у листопаді 2021.