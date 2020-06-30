Наскільки вам близький світ криптовалют? Перевірте, як багато ви знаєте про цифрові активи
Зараз світова економіка знаходиться в досить глибокій кризі, спровокованій як пандемією коронавірусу, так і політичними проблемами, наприклад, конфліктом між США і Китаєм.
На цьому тлі криптовалюти стають все більш і більш популярними не тільки як засіб платежу, але і як інструмент для вкладення коштів. Можливо, криза – це саме той період, коли треба використовувати мінливу кон'юнктуру і розглядати нові можливості. Не виключено, що криптовалюти зможуть стати частиною вашого інвестиційного портфеля.
Разом з Forex Club ми склали спеціальний тест, який дозволить будь-якій людині перевірити рівень своїх знань про ринок цифрових інструментів і оцінити готовність заробити на них в період економічних потрясінь.
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