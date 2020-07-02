Нацбанк готує нові закони для страховиків та фінкомпаній: деталі
НБУ контролюватиме діяльність не тільки банків, а й мікрофінансових організацій, кредитних спілок, страхових компаній та інших учасників фінансового ринку.
В рамках набуття закону про спліт, Національний банк готує нові закони, які визначатимуть правила діяльності учасників фінансового ринку. Про це розповіла голова департаменту НБУ з методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ Ольга Гурбич під час пресконференції, пише "Мінфін".
Законопроєкт "Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг" вже передали у Верховну Раду та обговорюють у робочій групі парламенту.
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Які закони планують прийняти
- За словами Ольги Гурбич, найближчим часом представлять проєкти законів про страхування і про кредитні спілки.
Закон про страхування передбачатиме імплементацію євродирективи Solvency II,
— зазначила голова департаменту.
- НБУ планує підготувати зміни до закону про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
- Закон про страхову дистрибуцію, який регулюватиме діяльність страхових посередників та працівників страхових компаній, які продають страхові продукти.
- Закон про фінансові компанії, який регулюватиме діяльність копаній з факторингу, лізингу, ломбардів та фінустанов, які надають кредити за рахунок власних коштів.
Головний принцип регулювання цих сфер діяльності — ризикоорієнтований підхід. Залежно від того, які ризики створюють фінансові установи для своїх клієнтів, здійснюватиметься регулювання їхньої діяльності,
— наголосила Ольга Гурбич.
Перехідний період для небанківських установ
Нагадаємо, що 30 червня Нацбанк ухвалив правила для небанківських установ на перехідний період.
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Правила для небанківських установ:
- закріплено подання звітності учасниками ринку до Національного банку;
- встановлено, що до моменту визначення Національним банком тарифів на надання ліцензій, вони видаватимуться безкоштовно;
- визначено, що інспекційні перевірки розпочнуться лише після ухвалення НБУ спеціальних нормативно-правових актів із питань проведення перевірок.