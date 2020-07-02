НБУ контролюватиме діяльність не тільки банків, а й мікрофінансових організацій, кредитних спілок, страхових компаній та інших учасників фінансового ринку.

В рамках набуття закону про спліт, Національний банк готує нові закони, які визначатимуть правила діяльності учасників фінансового ринку. Про це розповіла голова департаменту НБУ з методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ Ольга Гурбич під час пресконференції, пише "Мінфін".

Законопроєкт "Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг" вже передали у Верховну Раду та обговорюють у робочій групі парламенту.

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Які закони планують прийняти

За словами Ольги Гурбич, найближчим часом представлять проєкти законів про страхування і про кредитні спілки.

Закон про страхування передбачатиме імплементацію євродирективи Solvency II,

— зазначила голова департаменту.

НБУ планує підготувати зміни до закону про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Закон про страхову дистрибуцію, який регулюватиме діяльність страхових посередників та працівників страхових компаній, які продають страхові продукти.

Закон про фінансові компанії, який регулюватиме діяльність копаній з факторингу, лізингу, ломбардів та фінустанов, які надають кредити за рахунок власних коштів.

Головний принцип регулювання цих сфер діяльності — ризикоорієнтований підхід. Залежно від того, які ризики створюють фінансові установи для своїх клієнтів, здійснюватиметься регулювання їхньої діяльності,

— наголосила Ольга Гурбич.

Перехідний період для небанківських установ

Нагадаємо, що 30 червня Нацбанк ухвалив правила для небанківських установ на перехідний період.

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Правила для небанківських установ: