В Європейському Союзі працюють над розробкою системи, що дозволить робити миттєві платежі. 5 країн ЄС приєдналися до ініціативи.

Розробкою Європейської платіжної ініціативи (EPI) займуться Бельгія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Іспанія. 16 фінансових установ в цих країнах заявили, пр створення нової системи, пише Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

Якою буде нова система платежів

Система призначена для проведення миттєвих платежів, включаючи перекази з картки на картку (P2P). Автори заяви зазначають, що система буде "новим стандартом платежів для європейських споживачів і комерсантів за всіма типами транзакцій"

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Для кого ця ініціатива

Мета EPI – запропонувати рішення щодо цифрових платежів, яке можна буде застосувати у будь-якій точці ЄС, тобто уніфікувати платежі в рамках загальноєвропейської ініціативи.

EPI в першу чергу принесе користь європейським громадянам, стимулюючи інновації у світі платежів. Понад 50% роздрібних платіжних операцій в Європі досі здійснюються готівкою. Рішення EPI також принесе відчутні переваги європейським торговцям, запропонувавши їм конкурентоспроможне та уніфіковане рішення щодо оплати.

З допомогою системи планується проводити платежі в магазинах і зняття готівки, а також міжнародні перекази.

Навіщо нова платіжна система у ЄС

Цифрові платежі в ЄС є фрагментарними, а європейські громадяни все ще не можуть платити безготівково усюди. Більше того, криза COVID-19 підкреслила необхідність уніфікованої європейської цифрової платіжної системи.

Система, побудована в рамках EPI, дозволить зняти деякі обмеження, зміцнити єдиний ринок і "європейську цифрову стратегію". Систему хочуть запустити у 2022.