В ЄС працюють над новою платіжною системою: що потрібно знати
В Європейському Союзі працюють над розробкою системи, що дозволить робити миттєві платежі. 5 країн ЄС приєдналися до ініціативи.
Розробкою Європейської платіжної ініціативи (EPI) займуться Бельгія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Іспанія. 16 фінансових установ в цих країнах заявили, пр створення нової системи, пише Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
Якою буде нова система платежів
Система призначена для проведення миттєвих платежів, включаючи перекази з картки на картку (P2P). Автори заяви зазначають, що система буде "новим стандартом платежів для європейських споживачів і комерсантів за всіма типами транзакцій"
Варто знати Нацбанк готує нові закони для страховиків та фінкомпаній: деталі
Для кого ця ініціатива
Мета EPI – запропонувати рішення щодо цифрових платежів, яке можна буде застосувати у будь-якій точці ЄС, тобто уніфікувати платежі в рамках загальноєвропейської ініціативи.
EPI в першу чергу принесе користь європейським громадянам, стимулюючи інновації у світі платежів. Понад 50% роздрібних платіжних операцій в Європі досі здійснюються готівкою. Рішення EPI також принесе відчутні переваги європейським торговцям, запропонувавши їм конкурентоспроможне та уніфіковане рішення щодо оплати.
З допомогою системи планується проводити платежі в магазинах і зняття готівки, а також міжнародні перекази.
Навіщо нова платіжна система у ЄС
Цифрові платежі в ЄС є фрагментарними, а європейські громадяни все ще не можуть платити безготівково усюди. Більше того, криза COVID-19 підкреслила необхідність уніфікованої європейської цифрової платіжної системи.
Система, побудована в рамках EPI, дозволить зняти деякі обмеження, зміцнити єдиний ринок і "європейську цифрову стратегію". Систему хочуть запустити у 2022.