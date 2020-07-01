Міжнародна платіжна система Payoneer повідомила про зняття блокування карток Payoneer Prepaid Mastercard.

Картки Payoneer розблокували

Управління фінансового нагляду у Великобританії (FCA) завершило аудит і розблокувало картки Payoneer. Компанія Mastercard вже усунула всі технічні проблеми, і передплачені картки Mastercard Payoneer знову активні, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу Payoneer.

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Ми також перебуваємо у процесі надання вам можливості знову виводити свої кошти на ваш місцевий банківський рахунок і використовувати свій баланс для здійснення платежів. Ці послуги будуть відновлені у понеділок, 6 липня. До цього часу комісія за зняття готівки в банкоматі не стягуватиметься. У цей момент ваші нові вхідні платежі будуть як і раніше надходити на баланс акаунта Payoneer, а не на вашу картку. Ці кошти можуть бути відразу виведені на ваш банківський рахунок, – пояснила COO Payoneer Керен Леві в своєму відео-зверненні.

Повідомлення для клієнтів Payoneer

Чи можна отримати доступ до коштів на своїй картці

Так, ви можете зняти кошти зі своєї картки в банкоматі або витратити їх онлайн в магазині. У понеділок, 6 липня, ви зможете вивести кошти на свій рахунок у місцевому банку та використовувати послуги "Зробити платіж" і "Управління валютами". До цього моменту Payoneer не будемо стягувати фіксовану комісію за зняття коштів через банкомат.

Чи можна отримувати нові гроші на свою картку?

Всі майбутні платежі як і раніше продовжать надходити на рахунок в акаунті Payoneer, а не на банківську карту. Незважаючи на те, що FCA оголосило, що картки безпечні у використанні, Payoneer незабаром запропонує нового емітента карток, щоб забезпечити довгострокову безпеку доходів клієнтів.

Чи можна запросити нову картку?

Поки ні. Ця функція стане доступна як тільки Payoneer знайде новий картковий емітент.

Чому заморозили картки

Компанія Wirecard AG в Німеччині оголосила про свою неспроможність. Передплачена карта Mastercard Payoneer випущена її дочірньою компанією Wirecard Card Solutions Limited (WCSL) у Великобританії. FCA, який контролює WCSL, вирішив обмежити діяльність WCSL для захисту грошей клієнтів. В результаті відбулося тимчасове заморожування всіх діючих карткових операцій. Цю заборону скасували 30 червня, після того, як був завершений аудит.

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Нагадаємо, раніше, 25 червня 2020 року, дочірня фінтех-компанія Wirecard – Wirecard AG в Німеччині – виявилася причетна до великого шахрайства і оголосила про свою неспроможність. Ряд компаній і платіжних рішень, які співпрацюють з Wirecard зіштовхнулися з різними труднощами. Тимчасово виявилися замороженими кошти на картках міжнародної платформи Payoneer. При цьому картки Payoneer випускає Wirecard UK у Великобританії. Проте, ця ситуація вплинула на всіх.